Localizan Muerto a Famoso Payaso al Interior de su Automóvil en un Estacionamiento de Veracruz

Un hombre murió al interior de un vehículo compacto color gris que se encontraba estacionado afuera de una tienda de conveniencia en la colonia Dos caminos de la ciudad de Veracruz durante la mañana de este martes 20 de enero.

Según los primeros reportes los hechos tuvieron lugar sobre la calle Madre Selva esquina Orquídeas, donde personas que caminaban por la zona fueron los encargados de alertar sobre que una persona inconsciente que se encontraba al interior de un auto, por lo que llamaron a la línea de emergencias 911.

Minutos más tarde arribaron como primeros respondientes paramédicos de la benemérita Cruz Roja Mexicana, quienes buscaban brindarle los primeros auxilios pero solo pudieron confirmar su fallecimiento, pues ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos policíacos que atendieron el reporte, delimitaron el área con un acordonamiento, a la espera de las autoridades ministeriales.

Por unas credenciales halladas se confirmó la identidad del payaso fallecido

Mas tarde indagando, se confirmó que se trataba de una persona que en vida respondió al nombre de Jaime Efraín Temoxtle Contreras, y por unas tarjetas que se encontraban en la unidad que lo identificaban como el payaso “Tun Tun, Piernas Locas”. Hasta el momento no se ha confirmado el motivo de su muerte, y de manera extraoficial se habló de un presunto infarto.

Apenas este lunes el payaso “Tun Tun, Piernas Locas”, en sus redes sociales había dado a conocer que había sido víctima de robo de su equipo de sonido, el cual lo ocupaba en el malecón, donde se presentaba cada fin de semana. Mediante redes sociales familiares, amigos, y compañeros de oficio le han brindado algunas palabras de despedida tras la noticia de su fallecimiento, el cual los toma por sorpresa.

