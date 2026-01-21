Sujetos son Detenidos tras Presuntamente Robar Motocicletas al Norte de Veracruz

Durante la tarde de este martes 20 de enero, se dio a conocer que fueron detenidos en flagrancia dos hombres, quienes fueron señalados como los presuntos responsables del delito de robo de unidades. Lo anterior ocurre tras ser captados en un video grabado por una cámara de seguridad que fue difundido por una de las afectadas en sus redes sociales.

Según lo que se puede apreciar en la grabación de dicha cámara de seguridad, que consta de un minuto con 19 segundos, en el primer hecho, que ocurrió durante la mañana de este martes en la unidad habitacional Infonavit Tenechaco, perteneciente al municipio de Tuxpan, las cámaras de seguridad captaron a dos jóvenes que, tras algunos minutos, lograron huir del lugar llevándose la motocicleta que estaba estacionada en la vía pública.

Capturan en flagrancia a presuntos ladrones de motocicletas en la zona norte del estado de Veracruz

El video de la cámara de seguridad comenzó a ser compartido en redes sociales, lo que derivó en la intervención de las autoridades. Horas más tarde, en el municipio de Poza Rica, las dos personas que aparecían en la primera grabación fueron capturadas en flagrancia.

Los hechos se registraron cuando los sujetos intentaban robar dos motocicletas en la colonia Manuel Ávila Camacho del municipio de Poza Rica, al norte del estado de Veracruz. Más tarde, se informó de que un tercer sujeto que presuntamente también está implicado logró huir.

Las autoridades dieron a conocer que no descartan que dichas personas involucradas en estos actos delictivos estén ligadas al robo de unidades en los municipios de Tuxpan y Poza Rica, al norte del estado de Veracruz.

