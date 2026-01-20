Aseguran Más de 29 Mil Litros de Hidrocarburo y un Vehículo en Coatzacoalcos, Veracruz

La tarde de este martes 20 de enero, a través de un boletín, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional, obtuvo del juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz, la autorización para llevar a cabo una orden de cateo al sur del estado de Veracruz.

Según lo informado por las autoridades, el operativo se ejecutó como parte de las diligencias realizadas dentro de una carpeta de investigación, la cual fue iniciada por presuntos delitos considerados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Video: Incautan Droga y Arma de Fuego en Cateo a Vivienda de Xalapa; Hay 6 Detenidos

En dicho reporte, se dio a conocer que en el lugar, elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron aproximadamente 29 mil 500 litros de hidrocarburo, el cual se encontraba contenido en 38 contenedores de plástico con rejilla metálica, cinco contenedores de plástico, así como un vehículo.

Una vez realizado dicho operativo, el inmueble quedó a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con las diligencias de ley para resolver estos hechos.

Noticia relacionada: Se Registra Movilización de Autoridades por Presunto Operativo en un Domicilio en Veracruz

50 mil litros de hidrocarburo y ocho unidades de carga fueron asegurados tras cateo en Veracruz

El pasado lunes 19 de enero, se informó que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Veracruz, solicitó y obtuvo del juez de control la autorización para llevar a cabo la ejecución de dos órdenes de cateos en dos inmuebles de los municipios de Isla y Pánuco, respectivamente.

El reporte indica que dichas autorizaciones judiciales se realizaron como parte de las diligencias ejecutadas dentro de dos carpetas de investigación, las cuales fueron iniciadas por un delito de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

En el primer inmueble, localizado cerca de la carretera La Tinaja-Acayucan, sobre el kilómetro 118 225, en el municipio de Isla, las autoridades policiales aseguraron 50 mil litros de hidrocarburo.

También se aseguraron cuatro semirremolques tipo cisterna de dos ejes traseros cada uno, un semirremolque tipo cisterna de tres ejes traseros, un remolque tipo cisterna, así como dos tractocamiones articulados a dos semirremolques tipo cisterna.

En el segundo inmueble, localizado en Nuevo Chicayán, municipio de Pánuco, se aseguraron al menos 90 litros de hidrocarburo y cinco bidones de plástico. Los inmuebles y lo asegurado quedaron a disposición del MPF, quien continúa con las diligencias de ley para resolver estos hechos.

Historias recomendadas:

LAVR