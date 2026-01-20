Identifican Cuerpo Encontrado en Autopista de Veracruz; Fue Privado de la Libertad Días Antes

Durante el transcurso de este martes 20 de enero, se informó que fue identificado el cuerpo de un hombre que fue localizado la mañana de ayer lunes 19 de enero, a un costado de una autopista de la zona sur del estado de Veracruz.

Según la información obtenida, se reportó que el cuerpo fue identificado como Edgar Canseco Morales, de 28 años. Esta persona fue encontrada sin vida a un costado de la autopista La Tinaja–Cosoleacaque, a la altura de la comunidad de La Jimba, en el kilómetro 167, la mañana del lunes 19 de enero.

De acuerdo con la información de la identificación efectuada, presuntamente se trata de un ex-elemento de Tránsito de Ciudad Isla. Fueron los familiares del hombre quienes acudieron ante la Fiscalía y efectuaron el reconocimiento legal, confirmando de esta manera su identidad.

Se dio a conocer que el hombre habría sido privado de la libertad días atrás en Ciudad Isla y que su cuerpo fue abandonado a un costado de la autopista anteriormente mencionada, donde automovilistas lo localizaron y dieron aviso a las autoridades.

Localizan cuerpo de un hombre sin vida y con signos de violencia a un costado de una autopista de Veracruz

En el municipio de San Juan Evangelista, localizado al sur del estado de Veracruz, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre, de quien se confirmó recientemente su identidad. El cuerpo fue hallado con aparentes huellas de violencia, al sur del estado de Veracruz.

Según lo informado, el hallazgo se registró sobre la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, a la altura del puente La Jimba, cuando automovilistas y pobladores que transitaban por la zona alertaron a las autoridades sobre el cuerpo de la persona en el kilómetro 167, en el carril Acayucan-Cosamaloapan.

Elementos de la Policía Estatal, en coordinación con la Guardia Nacional, así como paramédicos de CAPUFE, arribaron al lugar de los hechos y fueron quienes, después de una revisión, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Minutos después, elementos de servicios periciales llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo y, hasta el momento, no se reportan personas detenidas como responsables del hecho.

