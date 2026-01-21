Homenaje a Payaso "Tun Tun Piernas Locas" en Veracruz: ¿Dónde y Cuándo Será?

Durante la tarde de este miércoles fue colocada en el Malecón de Veracruz una ofrenda floral en honor al payaso “Tun-Tun Piernas Locas”, quién, se informó, falleció el pasado lunes en la colonia Dos Caminos dentro de su vehículo frente a una tienda de conveniencia.

Jaime Efraín Temoxtle Contreras, mejor conocido como el payasito “Tun-Tun Piernas Locas”, ofrecía show en la Macroplaza, lugar hasta donde sus familiares, sus amigos y personas que lo llegaron a conocer llevaron flores para honrar su memoria.

¿Cuándo y dónde será el homenaje a Jaime Efraín?

De acuerdo con la información obtenida, se ha convocado a un homenaje de cuerpo presente en memoria de Jaime Efraín Temoxtle Contreras en el malecón de Veracruz, lugar donde se presentaba para dar sus shows con los que, según conocidos, hizo reír a su público y sembró sonrisas.

La despedida fue convocada a las 11 de la mañana y es abierta a todos los veracruzanos. Asimismo, se hizo la invitación para que los asistentes lleven un globo blanco de helio, el cual será soltado al cielo como símbolo de gratitud, despedida y esperanza.

¿Cómo fue reportada la muerte del payaso Tun-Tun Piernas Locas?

Durante la mañana del pasado martes 20 de enero, se registró la movilización de cuerpos de emergencias y autoridades tras el reporte que daba a conocer que un hombre murió al interior de un vehículo compacto color gris.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil en el que se encontraba el sujeto estaba estacionado afuera de una tienda de conveniencia en la colonia Dos Caminos de la ciudad de Veracruz durante la mañana de este martes 20 de enero.

Los hechos se registraron sobre la calle Madre Selva esquina Orquídeas, donde personas que caminaban por la zona fueron los encargados de alertar sobre una persona inconsciente que se encontraba al interior de un auto, por lo que llamaron a la línea de emergencias 911.

Al lugar de los hechos arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes buscaban brindarle los primeros auxilios, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento, pues ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos policíacos que atendieron el reporte delimitaron el área con un acordonamiento, a la espera de las autoridades ministeriales.

Credenciales confirman identidad del hombre sin vida

Según las investigaciones, se confirmó que se trataba de Jaime Efraín Temoxtle Contreras, y por unas tarjetas que se encontraban en la unidad fue identificado como el payaso “Tun Tun, Piernas Locas”.

Hasta el momento no se ha confirmado el motivo de su muerte; sin embargo, de manera extraoficial se habló de un presunto infarto. Apenas el pasado lunes, el payaso “Tun Tun, Piernas Locas” en sus redes sociales había dado a conocer que había sido víctima de robo de su equipo de sonido, el cual ocupaba en el malecón, donde se presentaba cada fin de semana.

Mediante redes sociales, familiares, amigos y compañeros de oficio le han brindado algunas palabras de despedida tras la noticia de su fallecimiento, el cual los toma por sorpresa.

