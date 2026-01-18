Hallazgo de Hombre Sin Vida Provoca Movilización Policiaca en Veracruz

Un hombre de entre 30 y 35 años de edad murió en la vía pública este domingo 18 de enero, en la colonia Centro del puerto de Veracruz.

En el lugar se desplegó un operativo por parte de la Policía municipal y Policía estatal, aunque es de mencionar que el cuerpo no presentaba signos de violencia. Los vecinos reportaron que la víctima estaba tirado sobre la calle Jiménez y Campero, al llegar los primeros respondientes constataron que no tenía signos vitales.

Tres patrullas así como efectivos de la Policía naval y Policía municipal realizaron el acordonamiento del área, para las diligencias correspondientes. Se desconoce su identidad.

Se dio un lamentable hecho el pasado 16 de enero en la colonia Primero de Mayo en la ciudad de Veracruz, donde un hombre de 80 años murió afuera de su casa, presuntamente por un infarto.

El ahora occiso identificado como Miguel Ángel Pineda Orozco, salía de su casa ubicada en la calle Gabriel Cruz y Orizaba para realizar actividades, cuando de pronto se sintió mal y se desvaneció sobre la calle.

Vecinos al darse cuenta, lo intentaron apoyar llamando al 911 pero nunca recibieron respuesta, por lo que fue perdiendo signos vitales, y hasta que llegaron paramédicos confirmaron ya no tenía vida.

Hallan en carretera Transistmica en la zona sur Veracruz

Un hombre con visibles huellas de violencia fue encontrado sobre la carretera Transístmica, a escasos metros de la desviación que conduce al municipio de Texistepec, en la zona sur de Veracruz.

Por este hecho se desató una fuerte movilización policiaca de elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal que llegaron a acordonar la zona. El cuerpo fue encontrado a orillas de la cinta asfáltica por automovilistas que transitaban en la carretera.

Policías estatales acordonaron y cerraron la arteria hasta que llegara periciales, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

