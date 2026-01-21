Fuego Reduce a Cenizas Locales en Acayucan; Fueron Atacados con Bombas Caseras

Durante la madrugada de este miércoles 21 de enero, un puesto de lámina ubicado en los límites de Barrio Nuevo con Cruz Verde y un negocio dedicado a la venta de mochilas y artículos varios, ubicado a en el centro de Acayucan, fueron incendiados por personas no identificadas, quienes presuntamente utilizaron artefactos explosivos para incendiar los establecimientos para luego darse a la fuga.

Según los primeros reportes este hecho violento en contra de los establecimientos comerciales fue llevado a cabo lanzaron bombas de fabricación casera. Elementos de protección civil y bomberos acudieron a la emergencia para sofocar el fuego. No se reportaron personas lesionadas pero sí perdida total de los artículos de los establecimientos. Los primeros reportes señalan que estos hechos delictivos estarían relacionados presuntamente con el cobro de piso.

Ataque armado contra sitio de taxis en Veracruz

Se reportó en el norte del estado un ataque a disparos contra las instalaciones de un sitio de taxis denominado "Platinum", el cual se ubica en la colonia Benito Juárez en Tuxpan, Veracruz. Los hechos se registraron la tarde del domingo 11 de enero. Las autoridades informaron que hombres desconocidos llegaron hasta la calle Veracruz y activaron sus armas, disparando en repetidas ocasiones contra el inmueble, dejando como saldo una persona sin vida y una más con lesiones de proyectil de arma de fuego.

Se dio a conocer que la víctima mortal de este ataque armado era presuntamente empleada del sitio de servicio de transporte público en su modalidad de taxi. Después del reporte de este hecho violento ocurrido al norte de la entidad veracruzana las víctimas permanecieron en calidad de desconocidos. A pesar de la movilización de cuerpos de seguridad tras el ataque, no se tuvo reporte sobre personas detenidas relacionadas a este suceso.

