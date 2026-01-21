Autoridades Retiran Cámaras de Vigilancia tras Operativo en Córdoba, Veracruz

La tarde de este miércoles 21 de enero, se registró una intensa movilización por parte de fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno, quienes llevaron a cabo un operativo en Córdoba, sobre la avenida 5, entre las calles 25 y 27, para realizar el retiro de cámaras de vigilancia de negocios y viviendas en el lugar.

Estos hechos generaron expectación entre habitantes de la zona, la cual tuvo que ser cerrada por unos minutos en lo que los elementos de las corporaciones de seguridad realizaron las acciones.

Video: Incautan Droga y Arma de Fuego en Cateo a Vivienda de Xalapa; Hay 6 Detenidos

Hasta este momento, no se ha emitido algún comunicado oficial por parte de las autoridades, sin embargo, retirar cámaras de video vigilancia se ha estado realizando en operativos en la región desde el año pasado.

Noticia relacionada: Fuego Reduce a Cenizas Locales en Acayucan; Fueron Atacados con Bombas Caseras

Cateo en domicilio de Coatzacoalcos termina en el aseguramiento de una fuerte suma de dinero en efectivo

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que fue asegurada una suma de 300 mil pesos durante un cateo realizado la noche del martes 20 de enero en un domicilio ubicado en calle del Bosque número 179, en la colonia Pensiones, ubicada al poniente de la ciudad en el municipio de Coatzacoalcos.

Asimismo, las autoridades dieron a conocer que durante el operativo se contó con la participación de elementos ministeriales y del Ejército Mexicano y, una vez concluida la diligencia, se informó que en el inmueble se localizó una fuerte suma de dinero en efectivo, la cual fue incautada por las autoridades como parte de las investigaciones.

Historias recomendadas:

LAVR