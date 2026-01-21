Fallece Joven Víctima de Ataque Armado en Sitio de Taxis de Tuxpan, Veracruz

Durante la tarde de este miércoles 21 de enero se dio a conocer que, luego de once días de luchar por su vida, se reportó la muerte de un joven, el cual habría resultado con lesiones durante el ataque armado que se registró en una base de taxis en el municipio de Tuxpan, al norte del estado el pasado día domingo 11 de enero del año en curso.

Según lo informado, se trata de Alfredo Antonio Pérez Cortez, de 21 años, quien permaneció internado en el Hospital General del IMSS “Dr. Emilio Alcázar”, el cual se encuentra ubicado en la colonia Centro; sin embargo, la tarde de este miércoles, se dio a conocer a sus familiares que el joven había perdido la vida a consecuencia de la gravedad en la que se encontraba su estado de salud.

Radioperadora de base de taxis también perdió la vida en ataque armado en Tuxpan

Cabe recordar que los hechos por los que el joven habría perdido la vida se registraron en una base de taxis que se encuentra localizada en la calle Veracruz, perteneciente a la colonia Benito Juárez, en el municipio de Tuxpan, ubicado al norte del estado de Veracruz. También se dio a conocer que en el lugar falleció minutos después de que se registrara dicha agresión una radioperadora, quien se encontraba trabajando en ese turno cuando ocurrió el ataque armado.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer que ya se investigan los hechos de violencia registrados el pasado domingo 11 de enero, y se mantiene abierta la carpeta de investigación para que se logren esclarecer los hechos.

Se informó que de esta manera se busca realizar el deslinde correspondiente de responsabilidades; sin embargo, hasta el momento, el avance de las indagatorias se mantiene bajo reserva de las autoridades.

