Joven de 15 Años Muere Presuntamente Asfixiado en su Hogar en Veracruz

Una intensa movilización de elementos de Protección Civil, Policía Estatal y Policía Ministerial se registró durante el pasado miércoles 21 de enero en la zona de la colonia Centro del municipio de Río Blanco, tras el fallecimiento de un joven de aproximadamente 15 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor perdió la vida por una presunta asfixia al interior de su domicilio, ubicado en la intersección de la calle Cuauhtémoc y calle 8, lo que generó la inmediata activación de los grupos de emergencia.

Al sitio acudieron paramédicos y personal de auxilio, quienes confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales, procediendo a dar aviso a las autoridades ministeriales para las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de rigor, a fin de determinar con precisión las causas del fallecimiento. Elementos de la Fiscalía del Distrito XV, con sede en Orizaba, acudieron para tomar conocimiento de los hechos.

Otra muerte reciente de un joven en Veracruz

Se dio a conocer la muerte de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien falleció la mañana de este miércoles 21 de enero, luego de sufrir un accidente cuando tripulaba una motocicleta y se dirigía a la ciudad de Xalapa, Veracruz. Primeros reportes señalan que el motociclista derrapó a la altura de la zona conocida como Río Sordo, lo que provocó que se impactara violentamente contra el pavimento.

Debido a la fuerza del accidente, el conductor perdió la vida en el lugar. Al sitio arribaron servicios médicos, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. Elementos de Tránsito que arribaron al lugar de los hechos acordonaron la zona y periciales llevaron a cabo las diligencias correspondiente por este fallecimiento.

