Pareja de Adultos Mayores Sufren Quemaduras por Incendio en su Domicilio en Coatzacoalcos

En el municipio de Coatzacoalcos se reportó que al menos dos adultos mayores resultaron con quemaduras, una de ellas de gravedad. Lo anterior ocurrió tras registrarse un incendio durante la madrugada de este jueves 22 de enero en un edificio de departamentos ubicado en el fraccionamiento Villa de Santa Martha, al poniente de la ciudad.

Los hechos anteriormente descritos se registraron sobre el circuito Azaleas, donde fueron los vecinos quienes alertaron sobre una fuerte explosión seguida de un incendio ocurrido al interior de uno de los departamentos del inmueble.

El siniestro se habría originado presuntamente a causa de una fuga de gas en la planta baja del edificio. Se informó que, como resultado del incendio, terminaron lesionados dos adultos mayores, los cuales fueron identificados como Guadalupe, de 80 años de edad, y Facundo, de aproximadamente 60 años.

Video: Pareja Resulta con Quemaduras Tras Incendio en su Vivienda en Coatzacoalcos

Se reportó que la mujer sufrió quemaduras en gran parte de la superficie corporal, por lo que su estado de salud fue reportado como grave, mientras que el hombre presentó lesiones de menor consideración.

Debido a las lesiones, ambos tuvieron que ser trasladados de emergencia a bordo de un taxi al Hospital IMSS-Bienestar Valentín Gómez Farías. Hasta el momento no se ha brindado mayor información acerca del estado de salud de la pareja que resultó con quemaduras tras la explosión e incendio en un departamento localizado en el municipio de Coatzacoalcos.

Noticia relacionada: Joven de 15 Años Muere Presuntamente Asfixiado en su Hogar en Veracruz

Presunta fuga de gas moviliza a Bomberos de Veracruz

El reporte de una presunta fuga en un tanque de gas movilizó a los elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio de Veracruz la tarde de este jueves 22 de enero en la colonia Zaragoza.

Hasta un complejo de departamentos localizado en la avenida Ricardo Flores Magón de la colonia Zaragoza llegaron los elementos de emergencia, quienes procedieron a realizar el resguardo de un cilindro, el cual se informó que presentó fuego.

Video: Movilización de Bomberos por Presunta Fuga de Gas en Veracruz

En el interior del edificio, se realizó una revisión para descartar riesgos en los demás departamentos. Debido a las maniobras, la avenida a la altura de Tuero Molina fue cerrada a la circulación.

Elementos de Bomberos se encargaron de asegurar el tanque de gas para que de esta manera se disminuya el riesgo de que el percance escalara aún más, por lo que se reportó que el incidente no pasó a mayores.

Historias recomendadas:

LAVR