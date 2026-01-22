Rinden Homenaje de Cuerpo Presente en Malecón a "Tun Tun", Payaso Fallecido en Veracruz

La mañana de este jueves 22 de enero, alrededor de las once de la mañana, entre aplausos, globos blancos y narices rojas, amigos, familiares y fans despidieron al payasito “Tun Tun Piernas Locas”, quien habría fallecido el pasado lunes dentro de su automóvil, en la ciudad de Veracruz.

Fue alrededor de las once de la mañana, en la Macroplaza del Malecón, lugar donde el payaso "Tun Tun" realizaba sus shows urbanos, que se llevó a cabo un homenaje de cuerpo presente para que amigos, familiares y personas que alguna vez presenciaron sus actos dieran el último adiós al singular personaje.

Video: Colegas Dan Último Adiós a Tun Tun, Payaso Fallecido en su Auto en Veracruz

"Tun Tun" no solo fue un payasito que daba shows en la Macroplaza del Malecón; para algunas personas, muchas veces les ayudó a olvidar sus problemas y reírse de la vida, como es el caso de Ángeles Robles, quien seguía a Tun Tun, a quien conoció cuando ella tenía cinco años.

Yo lo conocí cuando tenía 5 años, cuando participaba con el payasito Yoselin.

Ángeles menciona que ver las presentaciones del payasito "Tun Tun Piernas Locas" era como un apoyo emocional y verlo era una distracción muy bonita para ella, que incluso llegó a conocerlo fuera de personaje y, según sus palabras, era una persona muy amable.

Era un apoyo emocional, más yo, con cosas buenas y malas como todo el mundo, y venir y verlo era una distracción muy bonita.

Noticia relacionada: Localizan Muerto al Payaso "Tun Tun" en su Automóvil Afuera de Tienda en Veracruz

Recuerdan al payaso Tun Tun como alguien amable y responsable

Isabel Peña asegura que ella veía el show desde que era pequeña; posteriormente llevó a sus hijos e incluso hasta a sus nietos. Razón por la cual menciona que les dolió mucho enterarse de la pérdida.

Desde chiquita que venía al malecón con mis papás, traje a mis hijos y ahora a mis nietos. Nos dolió mucho su pérdida.

Los asistentes honraron la memoria del personaje, pero también el recuerdo de Jaime Efraín Temoxtle Contreras, quien daba vida a "Tun Tun" y a quien describen como un hombre alegre que, sin importar los problemas, siempre mostraba su mejor cara.

El Gato Cuchín, colega del payaso Tun Tun Piernas Locas, menciona que nunca faltó a dar un show en el Malecón, lugar donde se colocó una ofrenda floral el día de ayer y donde hoy se realizó dicho homenaje.

Lo que nos podemos llevar de él era su esencia y que nunca le fallaba en este hermoso lugar, y eso es lo que queremos recordar el día de hoy.

Jaime Efraín Temoxtle Contreras, mejor conocido como "Tun Tun Piernas Locas", fue localizado sin vida al interior de un vehículo el pasado lunes 19 de enero en la colonia Dos Caminos, en el estacionamiento de una tienda de conveniencia.

