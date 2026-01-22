Alerta Gris por Frente Frío 30 en Veracruz: ¿Cuándo Habrá Norte y Lluvia? Intensidad de Rachas

Este jueves 22 de enero, fue activada la Alerta Gris en fase de seguimiento en Veracruz, así se informó en las redes sociales oficiales de la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil del estado.

Video: Afirma Cruz Roja Dos Decesos por Hipotermia en Córdoba

De acuerdo al informe, los modelos de pronóstico indican que llegará a la entidad veracruzana, un nuevo frente frío, el número 30, durante el próximo domingo 25 y lunes 26 de enero, el cual estará ocasionando lluvias y tormentas aisladas.

Este nuevo frente frío número 30, se prevé que esté impulsado por una masa ártica que favorecerá un evento de norte violento y prolongado, acompañado de un marcado descenso de temperaturas. También, se espera aumente el potencial de lluvias y tormentas fuertes con actividad eléctrica, ráfagas de viento y en ocasiones torbellinos; se pronostican que los acumulados sean de 5 a 20 mm y máximos mayores de 70 a 150 mm.

¿De cuánto será el norte pronosticado para el fin de semana por el frente frío 30 en Veracruz?

Estos efectos se sentirán especialmente entre el domingo 25 y martes 27 de enero. Es de mencionar que el evento de norte tenga mayor intensidad el lunes, cuando las rachas sean 95 a 105 km/h en las costas central y sur, mientras que de 65 a 80 km/h en las costa norte.

Noticia relacionada: Madres de Pacientes Oncológicos Bloquearon Calles en Veracruz por Falta de Insumos en Hospital

En las zonas de Xalapa, Naolinco, Misantla y Valle de Perote, se pronostican rachas de 40 a 60 km/h. El viento puede desarrollar oleaje elevado de 3.0 a 6.0 metros de altura cerca de costas.

El descenso de la temperatura será entre lunes 26 y miércoles 28 de enero, con probabilidad de heladas en zonas altas por las noches y madrugadas del resto de la semana. Previo a la llegada del frente frío en Veracruz, de desarrollará un evento de surada con rachas máximas de 55 a 65 km/h entre sábado 24 y la mañana del domingo 25 de enero.

Historias recomendadas:

LLZH