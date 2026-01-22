Bebé Es Resguardado por Presunto Maltrato en Veracruz; Autoridades Investigan a Padres

Este jueves 22 de enero, se dio a conocer que una bebé de seis meses de vida, fue resguardado por autoridades del DIF municipal, luego de que fuera reportero que era víctima de presunto maltrato en el fraccionamiento de Valle Alto, en la zona poniente de la ciudad de Veracruz.

El resguardo del menor se llevó a cabo, luego del llamado de vecinas y vecinos del fraccionamiento Valle Alto, quienes reportaron la situación de las condiciones en las que vivía la bebé de seis meses al interior de la vivienda. Presuntamente era víctima de omisión de cuidados por parte de sus padres.

Al acudir Personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se constató, que la bebé se encontraba en condiciones insalubres; además, carece de acta de nacimiento, por lo que no se encuentra registrada legalmente.

Mediante un operativo con elementos de la Policía Estatal, Bomberos Municipales, Policía Municipal de Veracruz y Policía Naval, la bebé fue rescatada y trasladada a un centro asistencial del DIF. Mientras tanto, los padres fueron remitidos a las instalaciones del C5 para iniciar con las investigaciones correspondientes.

Un feto fue abandonado envuelto en una cobija, frente a las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Contacto Ciudadano e Inteligencia (C5i), en la ciudad de Boca del Río, Veracruz.

Fue encontrado en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en el carril de sur a norte. Ciudadanos que transitaban por la zona alertaron a los cuerpos de emergencias del hallazgo. Elementos de la Policía municipal y estatales acordonaron el área, para proceder con las investigaciones correspondientes.

