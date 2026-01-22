Atacan y Asesinan a Disparos a un Hombre en Veracruz; Esto se Sabe

En Coatzacoalcos, se reportó un hecho violento donde un hombre fue asesinado a balazos durante la noche del miércoles 21 de enero, en la colonia Francisco Villa. Con esta muerte ya suman cuatro víctimas mortales por hechos violentos en lo que va del 2026 en la ciudad y puerto ubicada al sur de la entidad veracruzana.

Los hechos se registraron en la esquina de las calles Francisco Villa y Canal, donde sujetos hasta el momento no identificados activaron sus armas de fuego en repetidas ocasiones en contra de la víctima, quien perdió la vida de manera inmediata en el lugar de los hechos.

De acuerdo con versiones de vecinos del sector, los agresores presuntamente viajaban a bordo de una motocicleta y realizaron al menos cinco detonaciones de arma de fuego antes de darse a la fuga.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Secretaría de Marina, Policía Naval y Guardia Nacional, realizaron el acordonamiento correspondiente de la zona para resguardar la escena del crimen.

Personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) donde permanecerá en espera de ser identificado y reclamado por sus familiares.

Información en desarrollo…

