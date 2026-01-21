Hallan Pipa en Oaxaca Ligada a Desaparición de Cuatro Traileros de Tamaulipas y Veracruz

La Fiscalía General de Oaxaca informó sobre la localización de una pipa en el municipio de Matías Romero, relacionada con la desaparición de cuatro traileros originarios de Tamaulipas y Veracruz ocurrida el pasado 20 de noviembre de 2025 en la región del Istmo de Tehuantepec, lo que representa un avance importante en las investigaciones del caso.

El Fiscal General, Bernardo Rodríguez Alamilla, detalló que el vehículo fue localizado el viernes 9 de enero y se encontraba en posesión de personas que afirmaron ser sus propietarias. Las autoridades investigan las circunstancias bajo las cuales tenían la unidad y su posible relación con los hechos ocurridos el día de la desaparición.

¿Quiénes son los Cuatro Traileros Desaparecidos en Oaxaca?

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Oaxaca busca en el municipio de Matías Romero Avendaño a cuatro hombres que perdieron comunicación con sus familiares desde el pasado 20 de noviembre.

De acuerdo con las autoridades de Oaxaca, los transportistas desaparecidos, provenientes de Tamaulipas, son:

Aldher Francisco Moreno Hernández

Andrés Eloy Ramón Ceja

Juan José Pérez Hernández

Mientras que la cuarta víctima es Fernando Castro Morales, quien según la Comisión de Búsqueda, es residente en Matías Romero, aunque colectivos de búsqueda indican que es originario de Veracruz.

