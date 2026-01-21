Alertan por Llegada de Frente Frío 31 a Tamaulipas; Dejará Bajas Temperaturas y Evento del Norte

Autoridades de Protección Civil en Tamaulipas mantienen bajo monitoreo el probable ingreso de una masa de aire ártico a la entidad entre la noche del sábado 24 de enero y el domingo 25, la cual podría provocar un descenso moderado a fuerte en las temperaturas en gran parte del estado.

Clima Hoy en Tamaulipas: Pronóstico del Miércoles 21 de Enero de 2026

De acuerdo con los primeros pronósticos, el frente frío 31 estaría acompañado de lloviznas aisladas, así como de un evento de “Norte” fuerte, con rachas de viento significativas, principalmente en zonas costeras. Además, existe la probabilidad de que las temperaturas mínimas desciendan a valores de un solo dígito, especialmente durante las madrugadas.

Ante este escenario, la autoridad recomienda a la población tomar precauciones, abrigarse adecuadamente y mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico, así como a la información oficial que emitan las autoridades en los próximos días.

Protección Civil de Nuevo Laredo se Alista Ante Llegada de Frente Frío 31

El Departamento de Meteorología de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo, mantiene vigilancia activa por el ingreso del frente frío 31 asociado a una masa de aire ártico, el cual impactará a la región fronteriza durante el fin de semana.

De acuerdo con el aviso meteorológico, el sábado 24 de enero de 2026, se prevé el ingreso del sistema desde las primeras horas de la mañana. Conforme avance el día, las condiciones comenzarán a deteriorarse, mientras que por la noche el termómetro podría descender a valores cercanos a los 0 grados centígrados.

Para el domingo 25, se anticipa que se registre el periodo más frío del evento, con temperaturas muy bajas durante el amanecer y una sensación térmica menor debido al fortalecimiento del viento del norte. Las temperaturas máximas se mantendrán bajas tanto durante el día como en el transcurso de la noche.

Las autoridades advierten que el viento incrementará de forma considerable la percepción de frío durante sábado y domingo, por lo que se recomienda extremar precauciones. En cuanto a precipitación invernal, la probabilidad se mantiene baja; sin embargo, no se descarta la formación de hielo en superficies expuestas si coinciden humedad y temperaturas cercanas o por debajo de los 0 grados, principalmente al amanecer del domingo.

