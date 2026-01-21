Inicio Tamaulipas Nuevo Costo de Licencia de Conducir en Tamaulipas: Tarifas y Requisitos para Tramitar

Nuevo Costo de Licencia de Conducir en Tamaulipas: Tarifas y Requisitos para Tramitar

|

N+

-

Conoce los nuevos costos de las licencias de conducir en Tamaulipas, así como los precios por tipo de conductor, vigencia y los requisitos para tramitarla.

Nuevo Costo de Licencia de Conducir en Tamaulipas: Tarifas y Requisitos para Tramitar

Estos son los Nuevos Precios de la Licencia de Conducir en Tamaulipas. Foto Ilustrativa | Pexels

COMPARTE:

La Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas dio a conocer las tarifas vigentes para la expedición de licencias de conducir, de acuerdo con el tipo de conductor y la vigencia del documento. A continuación, se detallan los costos aplicables:

Chofer particular

  • Permanente: 1,923 pesos
  • Vigencia de 2 años: 1,131 pesos

Automovilista

  • Permanente: 1,584 pesos
  • Vigencia de 2 años: 905 pesos

Motociclista

  • Permanente: 800 pesos
  • Vigencia de 2 años: 905 pesos

Licencia de aprendiz

  • Dirigida a personas de 16 a 18 años: 905 pesos

Operador de transporte público

  • Vigencia de 2 años: 1,358 pesos

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía verificar los requisitos y realizar el trámite en los módulos oficiales correspondientes, a fin de evitar contratiempos y garantizar la validez del documento.

Noticia Relacionada: Estos son los Descuentos y Condonaciones en Pago de Placas y Engomado en Tamaulipas 2026

Requisitos para Tramitar la Licencia de Conducir en Tamaulipas

Antes de acudir a realizar el trámite de la licencia de conducir en Tamaulipas, es importante que los interesados conozcan y reúnan con anticipación la documentación requerida por la autoridad fiscal. Contar con los requisitos completos permite agilizar el proceso, evitar contratiempos y asegurar que la expedición de la licencia se lleve a cabo conforme a la normatividad vigente.

A continuación, se detallan los documentos y condiciones necesarios para obtener este documento oficial.

Primera Vez: 

  • Acudir personalmente el interesado.
  • Formato SF001 debidamente llenado y firmado.
  • Comprobante de domicilio (recibo de agua o luz, no mayor a 3 meses de antigüedad).
  • Debe estar a nombre de quien solicite el trámite o de un familiar directo.
  • En caso de renta, presentar contrato de arrendamiento.

Si no se cuenta con contrato de arrendamiento, se deberá presentar el comprobante de domicilio endosado por la persona a cuyo nombre esté, anexando copia de su identificación oficial.

  • Identificación oficial con fotografía (credencial de elector, licencia de conducir, cédula profesional con fotografía o pasaporte).
  • Cédula de Identificación Fiscal (RFC).
  • CURP obtenido de la página oficial de RENAPO.
  • Constancia que acredite el examen de manejo, expedida por la Dirección de Tránsito.
  • Correo electrónico y número telefónico.

Requisitos adicionales para menores de edad (de 16 a 18 años):

  • Acta de nacimiento.
  • Escrito notariado de los padres o tutores en el que expresen su aceptación de responsabilidad civil solidaria.
  • Copia de la póliza de seguro de daños a terceros.

El escrito podrá ser simple únicamente cuando esté firmado por ambos padres o tutores legales y estos se presenten personalmente ante la Oficina Fiscal.

Requisitos adicionales para extranjeros:

  • Permiso de legal estancia en el país o forma migratoria vigente.

  • La vigencia de la licencia estará sujeta a la duración del permiso de legal estancia, por lo que solo podrá expedirse conforme a dicho periodo.

Renovación de Licencia de Conducir en Tamaulipas 

  • Acudir personalmente el interesado.
  • Licencia de conducir anterior (presentar copia en caso de desear conservar el original).
  • Comprobante de domicilio (recibo de agua o luz, no mayor a 3 meses de antigüedad).
  • Debe estar a nombre de quien solicite el trámite o de un familiar directo.
  • En caso de renta, presentar contrato de arrendamiento.

Si no se cuenta con contrato de arrendamiento, se deberá presentar el comprobante de domicilio endosado por la persona a cuyo nombre esté, anexando copia de su identificación oficial.

  • Identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, licencia de conducir, cédula profesional con fotografía o pasaporte).
  • Cédula de Identificación Fiscal (RFC), únicamente en caso de que el registro del contribuyente esté incompleto o contenga algún error.
  • CURP obtenido de la página oficial de RENAPO, solo en caso de que el registro del contribuyente esté incompleto o presente inconsistencias.

Requisitos para la reposición de la licencia de conducir

  • Acudir personalmente el interesado.
  • Identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, licencia de conducir, cédula profesional con fotografía o pasaporte).
  • Comprobante de domicilio (recibo de agua o luz, no mayor a 3 meses de antigüedad).
  • Debe estar a nombre de quien solicite el trámite o de un familiar directo.
  • En caso de renta, presentar contrato de arrendamiento.

Si no se cuenta con contrato de arrendamiento, se deberá presentar el comprobante de domicilio endosado por la persona a cuyo nombre esté, anexando copia de su identificación oficial.

  • Constancia de documento extraviado, emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Historias Recomendadas: 

Economía TamaulipasSociedad
Inicio Tamaulipas Costo licencia de conducir tamaulipas 2026 tarifas requisitos credencial manejo 2026