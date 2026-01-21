Nuevo Costo de Licencia de Conducir en Tamaulipas: Tarifas y Requisitos para Tramitar

La Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas dio a conocer las tarifas vigentes para la expedición de licencias de conducir, de acuerdo con el tipo de conductor y la vigencia del documento. A continuación, se detallan los costos aplicables:

Chofer particular

Permanente: 1,923 pesos

Vigencia de 2 años: 1,131 pesos

Automovilista

Permanente: 1,584 pesos

Vigencia de 2 años: 905 pesos

Motociclista

Permanente: 800 pesos

Vigencia de 2 años: 905 pesos

Licencia de aprendiz

Dirigida a personas de 16 a 18 años: 905 pesos

Operador de transporte público

Vigencia de 2 años: 1,358 pesos

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía verificar los requisitos y realizar el trámite en los módulos oficiales correspondientes, a fin de evitar contratiempos y garantizar la validez del documento.

Requisitos para Tramitar la Licencia de Conducir en Tamaulipas

Antes de acudir a realizar el trámite de la licencia de conducir en Tamaulipas, es importante que los interesados conozcan y reúnan con anticipación la documentación requerida por la autoridad fiscal. Contar con los requisitos completos permite agilizar el proceso, evitar contratiempos y asegurar que la expedición de la licencia se lleve a cabo conforme a la normatividad vigente.

A continuación, se detallan los documentos y condiciones necesarios para obtener este documento oficial.

Primera Vez:

Acudir personalmente el interesado.

Formato SF001 debidamente llenado y firmado.

debidamente llenado y firmado. Comprobante de domicilio (recibo de agua o luz, no mayor a 3 meses de antigüedad).

Debe estar a nombre de quien solicite el trámite o de un familiar directo.

En caso de renta, presentar contrato de arrendamiento.

Si no se cuenta con contrato de arrendamiento, se deberá presentar el comprobante de domicilio endosado por la persona a cuyo nombre esté, anexando copia de su identificación oficial.

Identificación oficial con fotografía (credencial de elector, licencia de conducir, cédula profesional con fotografía o pasaporte).

Cédula de Identificación Fiscal (RFC).

CURP obtenido de la página oficial de RENAPO.

Constancia que acredite el examen de manejo, expedida por la Dirección de Tránsito.

Correo electrónico y número telefónico.

Requisitos adicionales para menores de edad (de 16 a 18 años):

Acta de nacimiento.

Escrito notariado de los padres o tutores en el que expresen su aceptación de responsabilidad civil solidaria.

Copia de la póliza de seguro de daños a terceros.

El escrito podrá ser simple únicamente cuando esté firmado por ambos padres o tutores legales y estos se presenten personalmente ante la Oficina Fiscal.

Requisitos adicionales para extranjeros:

Permiso de legal estancia en el país o forma migratoria vigente.

La vigencia de la licencia estará sujeta a la duración del permiso de legal estancia, por lo que solo podrá expedirse conforme a dicho periodo.

Renovación de Licencia de Conducir en Tamaulipas

Acudir personalmente el interesado.

Licencia de conducir anterior (presentar copia en caso de desear conservar el original).

Comprobante de domicilio (recibo de agua o luz, no mayor a 3 meses de antigüedad).

Debe estar a nombre de quien solicite el trámite o de un familiar directo.

En caso de renta, presentar contrato de arrendamiento.

Si no se cuenta con contrato de arrendamiento, se deberá presentar el comprobante de domicilio endosado por la persona a cuyo nombre esté, anexando copia de su identificación oficial.

Identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, licencia de conducir, cédula profesional con fotografía o pasaporte).

Cédula de Identificación Fiscal (RFC), únicamente en caso de que el registro del contribuyente esté incompleto o contenga algún error.

CURP obtenido de la página oficial de RENAPO, solo en caso de que el registro del contribuyente esté incompleto o presente inconsistencias.

Requisitos para la reposición de la licencia de conducir

Acudir personalmente el interesado.

Identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, licencia de conducir, cédula profesional con fotografía o pasaporte).

Comprobante de domicilio (recibo de agua o luz, no mayor a 3 meses de antigüedad).

Debe estar a nombre de quien solicite el trámite o de un familiar directo.

En caso de renta, presentar contrato de arrendamiento.

Si no se cuenta con contrato de arrendamiento, se deberá presentar el comprobante de domicilio endosado por la persona a cuyo nombre esté, anexando copia de su identificación oficial.

Constancia de documento extraviado, emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

