Nuevo Costo de Licencia de Conducir en Tamaulipas: Tarifas y Requisitos para Tramitar
N+
Conoce los nuevos costos de las licencias de conducir en Tamaulipas, así como los precios por tipo de conductor, vigencia y los requisitos para tramitarla.
COMPARTE:
La Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas dio a conocer las tarifas vigentes para la expedición de licencias de conducir, de acuerdo con el tipo de conductor y la vigencia del documento. A continuación, se detallan los costos aplicables:
Chofer particular
- Permanente: 1,923 pesos
- Vigencia de 2 años: 1,131 pesos
Automovilista
- Permanente: 1,584 pesos
- Vigencia de 2 años: 905 pesos
Motociclista
- Permanente: 800 pesos
- Vigencia de 2 años: 905 pesos
Licencia de aprendiz
- Dirigida a personas de 16 a 18 años: 905 pesos
Operador de transporte público
- Vigencia de 2 años: 1,358 pesos
Las autoridades recomiendan a la ciudadanía verificar los requisitos y realizar el trámite en los módulos oficiales correspondientes, a fin de evitar contratiempos y garantizar la validez del documento.
Noticia Relacionada: Estos son los Descuentos y Condonaciones en Pago de Placas y Engomado en Tamaulipas 2026
Requisitos para Tramitar la Licencia de Conducir en Tamaulipas
Antes de acudir a realizar el trámite de la licencia de conducir en Tamaulipas, es importante que los interesados conozcan y reúnan con anticipación la documentación requerida por la autoridad fiscal. Contar con los requisitos completos permite agilizar el proceso, evitar contratiempos y asegurar que la expedición de la licencia se lleve a cabo conforme a la normatividad vigente.
A continuación, se detallan los documentos y condiciones necesarios para obtener este documento oficial.
Primera Vez:
- Acudir personalmente el interesado.
- Formato SF001 debidamente llenado y firmado.
- Comprobante de domicilio (recibo de agua o luz, no mayor a 3 meses de antigüedad).
- Debe estar a nombre de quien solicite el trámite o de un familiar directo.
- En caso de renta, presentar contrato de arrendamiento.
Si no se cuenta con contrato de arrendamiento, se deberá presentar el comprobante de domicilio endosado por la persona a cuyo nombre esté, anexando copia de su identificación oficial.
- Identificación oficial con fotografía (credencial de elector, licencia de conducir, cédula profesional con fotografía o pasaporte).
- Cédula de Identificación Fiscal (RFC).
- CURP obtenido de la página oficial de RENAPO.
- Constancia que acredite el examen de manejo, expedida por la Dirección de Tránsito.
- Correo electrónico y número telefónico.
Requisitos adicionales para menores de edad (de 16 a 18 años):
- Acta de nacimiento.
- Escrito notariado de los padres o tutores en el que expresen su aceptación de responsabilidad civil solidaria.
- Copia de la póliza de seguro de daños a terceros.
El escrito podrá ser simple únicamente cuando esté firmado por ambos padres o tutores legales y estos se presenten personalmente ante la Oficina Fiscal.
Requisitos adicionales para extranjeros:
-
Permiso de legal estancia en el país o forma migratoria vigente.
-
La vigencia de la licencia estará sujeta a la duración del permiso de legal estancia, por lo que solo podrá expedirse conforme a dicho periodo.
Renovación de Licencia de Conducir en Tamaulipas
- Acudir personalmente el interesado.
- Licencia de conducir anterior (presentar copia en caso de desear conservar el original).
- Comprobante de domicilio (recibo de agua o luz, no mayor a 3 meses de antigüedad).
- Debe estar a nombre de quien solicite el trámite o de un familiar directo.
- En caso de renta, presentar contrato de arrendamiento.
Si no se cuenta con contrato de arrendamiento, se deberá presentar el comprobante de domicilio endosado por la persona a cuyo nombre esté, anexando copia de su identificación oficial.
- Identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, licencia de conducir, cédula profesional con fotografía o pasaporte).
- Cédula de Identificación Fiscal (RFC), únicamente en caso de que el registro del contribuyente esté incompleto o contenga algún error.
- CURP obtenido de la página oficial de RENAPO, solo en caso de que el registro del contribuyente esté incompleto o presente inconsistencias.
Requisitos para la reposición de la licencia de conducir
- Acudir personalmente el interesado.
- Identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, licencia de conducir, cédula profesional con fotografía o pasaporte).
- Comprobante de domicilio (recibo de agua o luz, no mayor a 3 meses de antigüedad).
- Debe estar a nombre de quien solicite el trámite o de un familiar directo.
- En caso de renta, presentar contrato de arrendamiento.
Si no se cuenta con contrato de arrendamiento, se deberá presentar el comprobante de domicilio endosado por la persona a cuyo nombre esté, anexando copia de su identificación oficial.
-
Constancia de documento extraviado, emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
Historias Recomendadas: