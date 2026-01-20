Detectan 13 Casos de Gusano Barrenador en Tamaulipas; Estos son los Municipios Afectados

El Secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, indicó que en Tamaulipas se han registrado 13 casos de gusano barrenador, de los cuales 11 están activos y dos desactivados. Dijo que dichos casos se han presentado en los municipios de González, Llera, Altamira y Mante, puntualizando que es González el municipio en donde más casos se han registrado.

Ya son 13 Casos de Gusano Barrenador en Tamaulipas. Foto: N+

Varela Flores señaló que el objetivo central de hacerle frente al gusano barrenador es que Tamaulipas vuelva a estar libre de dicha plaga.

Refuerzan Vigilancia por Presencia de Gusano Barrenador en Tamaulipas

Autoridades sanitarias intensificaron las acciones de vigilancia en distintos municipios de Tamaulipas tras la confirmación de varios casos de gusano barrenador del ganado. Los brotes detectados en Llera, Altamira y González fueron atendidos de manera inmediata, sin que se registren más animales afectados, mientras se fortalecen las inspecciones, el monitoreo epidemiológico y la liberación de mosca estéril para evitar la propagación de la plaga.

Los animales infectados por #GBG tienden a separarse del grupo, muestran signos de depresión, pérdida de apetito y molestias. 🐮

¡Observa atentamente y ante cualquier síntoma, reporta de inmediato! 🧵👇 pic.twitter.com/oaKuM6vFXr — Senasica (@SENASICA) January 19, 2026

