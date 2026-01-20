Cae Sorteo Mayor 3998 de la Lotería Nacional en Río Bravo, Tamaulipas.

La noche del martes 20 de enero se efectuó el Sorteo Mayor 3998 de la Lotería Nacional, que conmemoró el 450 aniversario de la fundación de León, Guanajuato

En punto de las 8 de la noche se realizó el evento en el salón de sorteos de la Lotería Nacional en la Ciudad de México, el cual contó con un premio mayor garantizado de 21 millones de pesos dividido en 3 series.

En el sorteo resultó ganador el número 37112, la serie número 1 fue dispuesta para su venta a la subgerencia de expendedores, la serie número 2 fue dispuesta para su venta a la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas y la serie 3 fue dispuesta para su venta mediante canales electrónicos.

Los premios de reintegro son a los billetes con terminaciones 2, 2 y 5.

¿Dónde cayó el sorteo anterior de la Lotería Nacional?

El sorteo anterior de la Lotería Nacional cayó en Coatzacoalcos, Veracruz, el cual contó con un premio mayor garantizado de 7 millones de pesos en una sola serie, donde resultó ganador el signo Libra y número 7455.

