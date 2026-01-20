Resultados Lotería Nacional Hoy 20 de Enero: Números Ganadores del Sorteo Mayor 3998 y Premios

¿Y si hoy es tu día de suerte? Como cada martes se celebra el Sorteo Mayor que entrega hasta 21 millones de pesos. Y para que sepas si estás entre los afortunados, en N+ te compartimos los premios y números ganadores de la Lotería Nacional de este 20 de enero de 2026.

El Sorteo Mayor de este martes conmemora el 450 aniversario de la Fundación de León, Guanajuato. Por lo que este billete de la Lotería Nacional busca reconocer el esfuerzo colectivo de generaciones que han construido una ciudad viva, solidaria y visionaria.

Si bien se celebrará un evento en vivo en el Teatro Lotería Nacional ubicado en avenida Hidalgo 130, de la colonia Guerrero, donde los "Niños Gritones" darán a conocer a los ganadores, también se podrá seguir una transmisión en vivo.

El Sorteo Mayor de la Lotería Nacional se celebra todos los martes del año, y en él participan 60 mil billetes que van del 00001 al 60,000. Aunque no es el único, por lo que te compartimos la lista de sorteos que hay en enero de 2026.

¿Dónde ver en vivo el Sorteo Mayor 3998 de la Lotería Nacional Hoy?

Como te explicamos previamente el Sorteo Mayor 3998 también se puede seguir en línea, por lo que si compraste "cachito" para esta noche puedes estar pendiente de los resultados.

La transmisión en vivo se puede seguir en el canal de Youtube de la Lotería Nacional, sólo es necesario que ubiques el sorteo en el apartado de Sorteos Tradicionales con la leyenda "Sorteo Mayor No. 3998: 450 Aniversario de la Fundación de León, Guanajuato".

Ten en cuenta que éste dará inicio en punto de las 20:00 horas de este 20 de enero, aunque desde antes se puede ver el proceso de armado de las ruletas que se emplean durante el concurso.

¿Cuándo es el próximo Sorteo Mayor y cuánto cuesta un cachito?

El sorteo mayor celebrado este 20 de enero, es el penúltimo del mes. Será el martes 27 de enero cuando se registre la última edición de este sorteo de la Lotería Nacional en enero. Mismo que se retomará la primera semana de febrero.

Si te estás animando a tentar a la suerte, debes saber que un "cachito" tiene un costo de 30 pesos. Mientras que por la serie completa deberás pagar 600 pesos.

El Premio Mayor de este sorteo de la Lotería Nacional entrega 21 millones de pesos, mientras que el premio por serie es de 7 millones.

Números ganadores y premios Lotería Nacional Martes 20 de enero 2026

En punto de las 20:00 horas podrás encontrar aquí la lista completa con los números ganadores de la noche.

El número ***** obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor

El número ***** obtiene premio de 2,550,000

El número ***** obtiene premio de 900, 000

El número ***** obtiene premio de 240, 000

El número ***** obtiene premio de 240, 000

El número ***** obtiene premio de 240, 000

El número ***** obtiene premio de 240, 000

El número ***** obtiene premio de 120, 000

El número ***** obtiene premio de 120, 000

El número ***** obtiene premio de 120, 000

El número ***** obtiene premio de 120, 000

El número ***** obtiene premio de 120, 000

Historias Recomendadas