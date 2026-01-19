¿Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional 18 de Enero y Cómo Saber Si Ganaste en Sorteo?

El Sorteo Zodiaco 1731 se realizó este domingo en homenaje al 75 aniversario del SITATYR (Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio), y si compraste un cachito, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional del 18 de enero 2026 y cómo saber si ganaste o te toca reintegro.

Una nueva rifa se llevó a cabo este domingo y en una nota previa te traemos los resultados con los números ganadores, además de que también puedes consultar los del Sorteo Superior 2868, realizado el pasado viernes 16 de enero y los estados donde salieron los premios.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Zodiaco 1731?

El premio mayor de la Lotería Nacional del 18 de enero fue de 7 millones de pesos para una serie única, además de que se sortearon dos premios a los segundos lugares de 1.1 millones de pesos. Estas son las formas de ganar:

Con una serie del Sorteo Zodiaco puedes ganar el monto total del premio mayor de 7 millones de pesos.

puedes ganar el monto total del premio mayor de 7 millones de pesos. Un cachito del Sorteo Zodiaco tiene la oportunidad de ganar hasta 350 mil pesos.

El Sorteo Zodiaco se lleva a cabo los días domingo de cada semana y participan 120 mil números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se divide en 1 serie. La bolsa total que se juega es de 24 millones 42 mil 600 pesos repartidos en 22,622 premios. Estos son los principales:

Premio Mayor: 7 millones de pesos para una serie única

Dos segundos lugares: 1.1 millones de pesos

Dos terceros lugares: 176 mil pesos

2 ganadores de 88 mil pesos

2 ganadores de 61,600 pesos

2 ganadores de 52,800 pesos

3 ganadores de 44 mil pesos

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional 18 de enero?

El número ganador del Sorteo Zodiaco 1731 de la Lotería Nacional fue Libra 7455, el cual se llevó el premio mayor de 7 millones de pesos. La serie única de este boleto se vendió en la Agencia Expendedora en Coatzacoalcos, Veracruz.

Por otra parte, los dos segundos premios de 1.1 millones de pesos cada uno fueron para los billetes Tauro 4387 y Capricornio 6779. Estos números ganadores del segundo lugar de la Lotería Nacional cayeron en los siguientes lugares:

Tauro 4387 . La serie se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Monterrey, Nuevo León.

. La serie se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Monterrey, Nuevo León. Capricornio 6779. La serie única de este boleto se vendió en la Agencia Expendedora en Puebla, Puebla.

Por último, los ganadores de los terceros premios de 176 mil pesos del Sorteo Zodiaco 1731 fueron para Géminis 9360 y Tauro 5957, los cuales se vendieron en su única serie de la siguiente manera:

Géminis 9360 . La serie única de este boleto se vendió en la Agencia Expendedora en Reynosa, Tamaulipas .

. La serie única de este boleto se vendió en la . Tauro 5957. La única serie fue entregada para su venta por conducto de la Subgerencia de Expendedores a la C. Sonia Isaura Medina Serrano.

Todos los boletos ganadores se pueden consultar en la mascarilla con la lista oficial de premios, aproximaciones y terminaciones del Sorteo Zodiaco 1731 en PDF en este enlace: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1731.pdf. Lo único que debes hacer es buscar el signo zodiacal del billete y el número. Si aparece el número de tu billete estará acompañado con la cifra del premio que ganaste. Si no aparece significa que no ganaste ningún premio.

¿Cómo saber si me toca reintegro del Sorteo Zodiaco 1731?

En caso de que desees comprobar directamente si tu boleto fue ganador de algún premio o si te darán reintegro de la Lotería Nacional 18 de enero 2026, solo tienes que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Zodiaco". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 18 de enero 2026. Ingresa tu número de billete y signo. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

