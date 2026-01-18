Resultados Lotería Nacional Hoy 18 de Enero 2026: Lista de Números Ganadores Sorteo Zodiaco 1731

El fin de semana termina, pero muchas personas buscan tener suerte para llevarse la rifa de los 7 millones de pesos, por eso es momento de consultar los resultados de la Lotería Nacional de hoy 18 de enero 2026, por eso en N+ te mostramos el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Zodiaco 1731 de este domingo.

Si quieres formar parte de las siguientes rifas, en una nota ya te dijimos cuándo es el próximo sorteo de la Lotería Nacional en enero 2026. De igual forma te mostramos los resultados del Sorteo Superior 2868 y el lugar en donde cayó el premio mayor de 17 millones de pesos.

Video: Resultado Premio Sorteo Mayor 3997 Lotería Nacional de Hoy 13 de Enero del 2026

¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

El sorteo de la Lotería Nacional de este domingo 18 de enero se realizó a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Nota relacionada: Resultados Lotería Nacional Hoy 11 de Enero 2026: Lista de Números Ganadores Sorteo Zodiaco 1730

Como ya es costumbre. además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy domingo.

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor del Sorteo Zodiaco 1731 de hoy?

El boleto ganador del premio mayor es el número, que asciende a una cifra de 7 millones de pesos para quienes compraron una serie completa.

Para el segundo lugar, también hay un buen premio, pues se lleva a casa la cantidad de 1.1 millones de pesos. De ahí la cifra va a la baja conforme al número de ganadores que acierten en este popular juego.

Video: Resultado Premio Mayor Sorteo Superior 2867 de la Lotería Nacional de Hoy 9 de Enero 2026

¿Cuáles son los resultados de la Lotería Nacional 18 de enero 2026?

Para todos los que no pudieron seguir la transmisión en vivo de la Lotería Nacional de México, a continuación les dejamos la lista de números ganadores del Sorteo Zodiaco 1731 de este domingo:

El número obtiene premio de 7,000,000.00 pesos

pesos El número obtiene premio de 1,100,000.00 pesos

El número obtiene premio de 1,100,000.00 pesos

El número obtiene premio de 176,000.00 pesos

El número obtiene premio de 176,000.00 pesos

El número obtiene premio de 88,000.00 pesos

El número obtiene premio de 88,000.00 pesos

El número obtiene premio de 61,600.00 pesos

El número obtiene premio de 61,600.00 pesos

El número obtiene premio de 52,800.00 pesos

El número obtiene premio de 52,800.00 pesos

El número obtiene premio de 44,000.00 pesos

El número obtiene premio de 44,000.00 pesos

El número obtiene premio de 44,000.00 pesos

El número obtiene premio de 35,200.00 pesos

El número obtiene premio de 35,200.00 pesos

El número obtiene premio de 35,200.00 pesos

El número obtiene premio de 26,400.00 pesos

El número obtiene premio de 26,400.00 pesos

El número obtiene premio de 26,400.00 pesos

El número obtiene premio de 26,400.00 pesos

Nota relacionada: Premio Mayor de Lotería Nacional 13 de Enero 2026: ¿Dónde Cayó Ganador de 21 Millones de Pesos?

¿Cómo ver la lista de premios del Sorteo Zodiaco de hoy domingo con los resultados?

La lista completa de números ganadores del Sorteo Zodiaco 1731 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen buscar su boleto de la Lotería Nacional de hoy 18 de enero 2026, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Zodiaco". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete y signo zodiacal que te tocó. Da clic en "buscar".

Historias recomendadas: