Cae en Veracruz el Premio del Sorteo Mayor de Hoy con 21 MDP de la Lotería Nacional 3997

El premio mayor del sorteo de la Lotería Nacional en su edición 3997, con un premio de 21 millones cayó en la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz.
La noche de este martes 13 de Enero se efectuó el sorteo mayor de la Lotería Nacional en su edición número 3997 esta edición conmemoró el bicentenario de la feria de Chilpancingo.
Fue en punto de las 8 de la noche se realizó el evento en las instalaciones del salón de sorteos de la Lotería Nacional en la Ciudad de México, el cual contó con un premio mayor garantizado de 21 millones de pesos dividido en tres series.
En esta edición resultó ganador el número 26522, la serie número 1 fue remitida para su venta a la subgerencia de expendedores, las serie número 2 a la ciudad de Veracruz, Veracruz y la serie 3 fue dispuesta para su venta mediante canales electrónicos.
Para el segundo premio de 2 millones 550 mil pesos suerte fue para el boleto 28727 serie 1 Aguascalientes, Aguascalientes, Serie 2 remitida a la subgerencia de expendedores, serie 3 dispuesto par su venta mediante canales electrónicos.
Para el tercer premio con monto garantizado de 900 mil pesos la suerte fue para el número 28988, la serie 1 fue dispuesta para su venta mediante canales electrónicos, serie 2 remitida para su venta a Hermosillo, Sonora, Serie 3 fue vendida mediante canales electrónicos.
Lista de números ganadores de la edición 3997 de la Lotería Nacional
- El número 26522 obtiene premio de 21,000,000
- El número 29727 obtiene premio de 2,550,000
- El número 28988 obtiene premio de 900,000
- El número 49077 obtiene premio de 240,000
- El número 47464 obtiene premio de 240,000
- El número 32879 obtiene premio de 240,000
- El número 36662 obtiene premio de 240,000
- El número 27860 obtiene premio de 120,000
- El número 34539 obtiene premio de 120,000
- El número 46934 obtiene premio de 120,000
- El número 32069 obtiene premio de 120,000
- El número 52134 obtiene premio de 120,000
Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en número 2, 7 y 8. Felicitaciones a los afortunados ganadores.
