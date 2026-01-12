Premio Mayor: ¿Dónde Cayó Lotería Nacional del 11 de Enero 2026? Sorteo Zodiaco Especial 1730

Se realizó el Sorteo Zodiaco Especial 1730 de la Lotería Nacional este domingo 11 de enero de 2026 en homenaje a la historia del futbol en México, y si compraste una serie o un cachito, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de 11 millones de pesos y cómo consultar la lista de premios en PDF.

En caso de que te hayas perdido la rifa de este domingo, en una nota previa te traemos los resultados de la Lotería Zodiaco Especial, así como los Sorteo Superior 2867, realizado el pasado viernes 9 de enero de 2026 y los lugares donde cayó el premio mayor del mismo.

La Lotería Nacional rindió tributo a la historia del futbol con el Sorteo Zodiaco Especial 1730 con billetes conmemorativos y un Álbum Retro para recordar los mundiales de 1970, 1986 y el Mundial Femenil de 1971, rumbo al Mundial México 2026.

¿Cómo ganar el premio mayor del Sorteo Zodiaco Especial 1730?

El Sorteo Zodiaco Especial se realiza un domingo al mes y participan 120 mil números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se divide en 1 serie. La bolsa total que se juega es de 43 millones 384 mil 300 pesos repartidos en 22,622 premios diferentes.

De esta manera, comprando una serie del Sorteo Zodiaco Especial puedes ganar el monto total del premio mayor de 11 millones de pesos, mientras que con un cachito tienes la oportunidad de ganar hasta 550 mil pesos. Estos son los premios que se entregan a una sola serie:

Premio Mayor: 11 millones de pesos para una serie única Dos segundos lugares: 1.5 millones de pesos Dos terceros lugares: 400 mil pesos 2 ganadores de 200 mil pesos 2 ganadores de 140 mil pesos 2 ganadores de 120 mil pesos 3 ganadores de 100 mil pesos

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional 11 de enero?

El número ganador del Sorteo Zodiaco Especial 1730 fue Sagitario 9317, el cual se llevó el premio mayor de 11 millones de pesos. La serie única de este boleto se vendió en la Agencia Expendedora en Tepic, Nayarit.

Los dos ganadores de los segundos premios de la Lotería Nacional 11 de enero 2026 de 1.5 millones de pesos cada uno, fueron los boletos Tauro 1974 y Piscis 1557, los cuales cayeron de la siguiente manera:

Tauro 1974 . La serie única se puso a la venta en el Expendio Foráneo en Tehuacán, Puebla .

. La serie única se puso a la venta en el Expendio Foráneo en . Piscis 1557. Se vendió en la Agencia Expendedora en Guadalajara, Jalisco.

Por último, se rifaron otros dos terceros premios de 400 mil pesos en el Sorteo Zodiaco Especial 1730 y los ganadores fueron para Tauro 8605 y Piscis 2796, los cuales se vendieron en su única serie de la siguiente manera:

Tauro 8605 . Este boleto se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Tampico, Tamaulipas .

. Este boleto se puso a la venta en la Agencia Expendedora en . Piscis 2796. Se vendió a través de canales electrónicos.

¿Cómo ver la lista de resultados de la Lotería Zodiaco Especial 11 de enero?

La lista del Sorteo Zodiaco Especial 1730 en PDF de la Lotería Nacional se puede checar en este enlace: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1730.pdf. Lo único que debes hacer es buscar el signo zodiacal de tu billete y el número. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

Debido a que se repartieron hasta 22,622 premios diferentes, puedes comprobar directamente si tu boleto fue ganador de algún premio de la Lotería Nacional este domingo 11 de enero 2026, solo tienes que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Zodiaco". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 11 de enero de 2026. Ingresa tu número de billete y signo. Da clic en "buscar".

