Cae "Valeria", Ligada La Chokiza, Por Presunta Extorsión con "Préstamo Gota a Gota" en Ecatepec

Elementos de la Marina y de la Policía de Metropolitana de Ecatepec detuvieron en dicho municipio del Estado de México a Nancy “N”, alias “Valeria”, presuntamente vinculada a un grupo dedicado a la extorsión en la modalidad conocida como “préstamo gota a gota”.

La mujer, de nacionalidad colombiana y 52 años de edad, está presuntamente ligada con el grupo denominado “Golden Roma”, señalado como una facción operada por la organización delictiva conocida como “La Chokiza”, cuyo presunto líder Alejandro “N”, alias “El Choko”, fue detenido en septiembre de 2025.

Durante el operativo en el cual fue detenida, se informó que la mujer no contaba con autorización emitida por autoridad competente para la posesión de narcóticos y cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, por lo que fue detenida en flagrancia por presunta comisión de delitos de extorsión, contra la salud en su modalidad de posesión de narcótico con fines de comercio, y posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.

En un comunicado se informó que, luego de su detención, se le leyeron sus derechos como persona detenida y, al tener conocimiento de su nacionalidad, se le consultó si deseaba comunicarse con su representación consular, a lo que respondió que no.

La persona detenida y los indicios asegurados fueron trasladados y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se inició de la elaboración del Informe Policial, así como el embalaje de los indicios y la integración de las respectivas cadenas de custodia, a fin de que se determine su situación jurídica.

