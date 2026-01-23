Pago de Pensiones IMSS e ISSSTE de Febrero 2026 Llegará "Tarde": Estos Días Depositan a Adultos

Ya se sabe el calendario de pagos de las pensiones IMSS e ISSSTE para todo el año y si aún no los has visto, el pago de la pensión de febrero 2026 llegará un poco después, por eso acá te decimos cuándo le pagan a los pensionados y jubilados su apoyo económico.

A mediados del pasado mes de diciembre se dio a conocer el calendario anual de pagos de la Pensión IMSS 2026, donde los adultos mayores ya pueden saber los días exactos en que les llegará su apoyo económico de forma mensual. Quienes tardaron un poco más en saber las fechas de depósito fueron los jubilados del ISSSTE, pero ya también saben cuándo van a cobrar.

Video: Derechohabiente IMSS Matamoros Denuncia Falta de Atención y Medicamentos

¿Por qué el pago de febrero de Pensiones IMSS e ISSSTE llegará después?

El pago de la pensión IMSS de febrero llegará un día después del cobro habitual, debido a que se atraviesa el día festivo oficial por la conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917 en México.

Nota relacionada: Aumento Pensión IMSS: ¿Cuándo Entraría en Vigor el Incremento de la Mensualidad en 2026?

En cuanto al pago de la pensión ISSSTE, los pensionados y jubilados cobrarán su apoyo el penúltimo día del mes de enero, tal y como ocurre de forma habitual desde hace tiempo.

Video: Desalojan Clínica del ISSSTE en Chilpancingo Tras Daños por Sismo de 6.5

¿Cuándo pagan la pensión IMSS e ISSSTE febrero 2026? Fechas oficiales

Con el cambio de día para los pensionados del seguro social, el pago para adultos mayores que cuenten con alguna pensión del IMSS o del ISSSTE en febrero llegará en los siguientes días:

Pensión IMSS: Se paga el martes 3 de febrero 2026 .

. Pensión ISSSSTE: Pago cae el viernes 30 de enero 2026.

Nota relacionada: VIDEO: Captan a Mapaches en Quirófano del ISSSTE en Acapulco, Guerrero; Así Se 'Infiltraron'

Ahora que está por entrar en vigor el nuevo valor de la UMA 2026, en una nota ya te dijimos cómo puede verse reflejado un aumento para varios pensionados del IMSS en su pago de febrero.

Historias recomendadas: