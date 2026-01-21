Mueren Adultos Mayores tras Accidente en Carretera Gómez Palacio-Jiménez

Debido a un accidente registrado la noche del 20 de enero en la carretera Gómez Palacio-Jiménez, la vialidad fue cerrada para realizar las maniobras de rescate. Durante estos trabajos se registró un segundo percance, en el que dos adultos mayores perdieron la vida.

De acuerdo con información de Protección Civil, se desconoce por qué el conductor, un adulto mayor, no respetó las indicaciones de las autoridades y chocó de frente contra un tráiler. Una mujer que viajaba como acompañante resultó gravemente herida.

Mueren Adultos Mayores al Chocar Contra Tráiler en Carretera Gómez Palacio-Jiménez.

Ambas vialidades permanecieron cerradas por más de seis horas debido a las labores de atención y liberación de los accidentes, lo que provocó filas de más de 10 kilómetros en ambos sentidos.

Choque frontal en carretera 57 deja un hombre sin vida

Un hombre perdió la vida y otro resultó gravemente herido tras un choque frontal entre un tráiler y una camioneta ocurrido la mañana del 20 de enero sobre la Carretera 57, en el tramo Saltillo-Monclova, a la altura del acceso al ejido Mesillas, en el municipio de Ramos Arizpe.

El conductor de la camioneta fue rescatado por cuerpos de emergencia y trasladado a un hospital de Saltillo, donde su estado de salud fue reportado como grave, mientras que el copiloto falleció en el lugar del accidente.

