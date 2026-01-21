Joven es Atacado con Navaja Mientras Convivía con sus Amigos en Lerdo

Un joven de 24 años resultó herido con un arma blanca luego de una riña en la comunidad de Juan E. García en la ciudad de Lerdo. Los hechos se registraron el martes 20 de enero alrededor de las 4:00 horas cuando Jasiel Hernández Puentes se encontraba bebiendo con sus amigos en un establo cerca del Puente El Salitral.

Ahí, tuvo una pelea con otro hombre quien lo hirió con una navaja y quien, hasta el momento, se desconoce su identidad. El joven fue trasladado al Hospital General de Lerdo, donde se le atiende médicamente, Jasiel Hernández sufrió dos heridas, una en el costado izquierdo y otra en le región escapular izquierda.

Se informó que agentes de la Policía Investigadora de Delitos (PID) arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y se encuentran realizando las investigaciones correspondientes.

Hombre resulta lesionado tras ser atacado por su pareja con un cuchillo

Una mujer de 27 años fue señalada como presunta responsable de haber lesionado a su pareja con un cuchillo durante una discusión ocurrida la noche del lunes 19 de enero en la colonia Santa Sofía en Gómez Palacio.

El hombre, de 28 años, fue trasladado al Hospital General de Gómez Palacio, donde recibió atención médica por heridas provocadas con arma blanca. Autoridades acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y dar con la presunta agresora, quien se dio a la fuga tras el ataque.

