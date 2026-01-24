Alerta por Frío en CDMX: ¿Qué Alcaldías Tendrán Bajas Temperaturas en Medio de Paso de Tormenta?

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió este sábado 24 de enero 2026 alerta amarilla por descenso de temperaturas en al menos 12 alcaldías. En N+ te decimos cuáles son.

Estas bajas temperaturas se registran en medio del desplazamiento de la tercera tormenta invernal, así como del frente frío 30. Por dichas condiciones se ha anunciado suspensión de clases el próximo lunes.

¿Dónde hay alerta amarilla por frío en CDMX?

Se emitió Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del sábado 24 de enero 2026 en las demarcaciones:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Coyoacán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el domingo en CDMX?

Cielo despejado a medio nublado durante este día. Por la mañana, ambiente fresco y bruma. Hacia la tarde, ambiente templado a cálido, sin lluvia en Ciudad de México y Estado de México. Por la noche y madrugada, ambiente frío; muy frío con posibles heladas en zonas altas de la región.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 23 a 25 °C.

estimada en la Ciudad de México: 23 a 25 °C. Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 8 a 10 °C.

estimada en la Ciudad de México: 8 a 10 °C. Viento de componente sur de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

DMZ