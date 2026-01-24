Tercera Tormenta Invernal Hoy, Sábado 24 de Enero 2026: ¿A Qué Hora Impactará a México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hoy sábado 24 de enero de 2026 la tercera tormenta invernal y el frente frío número 31 impactarán y recorrerán el territorio nacional, provocando caída de nieve y temperaturas de hasta -15 grados Celsius en al menos tres estados del país.

De acuerdo con el organismo, ambos fenómenos avanzarán sobre Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. En interacción con el frente frío número 30, su masa de aire ártico sobre el norte y noreste del país, así como con un río atmosférico, se mantendrán condiciones invernales en dichas regiones.

Estas condiciones generarán temperaturas de frías a gélidas, vientos fuertes a intensos y lluvias fuertes a muy fuertes, con precipitaciones puntuales intensas en Durango.

Asimismo, se pronostica caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, además de lluvia engelante en Coahuila.

Por otra parte, durante la noche de este sábado iniciará un evento de “Norte” en las costas de Tamaulipas, el cual se extenderá durante la madrugada del domingo hacia las costas de Veracruz. El SMN prevé que el frente frío número 31 se disipe en el transcurso de la tarde de este mismo día.

Neblina invadiendo Tijuana. Foto: Cuartoscuro

Clima para hoy sábado 24 de enero 2026: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Clima para el domingo, 25 de enero 2026: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora y Nuevo León.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

