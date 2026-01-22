Precios Oficiales de BTS en México 2026: ¿Cuánto Cuestan los Boletos para Conciertos en CDMX?

Ticketmaster dio a conocer los precios oficiales de los boletos para los conciertos de BTS en México 2026, por lo cual el ARMY mexicano ya puede saber cuánto cuestan las entradas en todas las zonas en el mapa del Estadio GNP de CDMX.

La preventa para los tres shows del grupo de K-Pop en la Ciudad de México, que se llevarán a cabo el 7, 9 y 10 de mayo de 2026, cambió de fecha y horario, pues ya no iniciará este jueves como se había informado previamente y ahora se realizará este viernes 23 de enero.

Por ello, es importante que los fans que quieren comprar boletos conozcan los precios de BTS en México antes de que salgan a la venta para que consideren cuánto dinero deberán gastar para ver el concierto en vivo de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

Mapa oficial de conciertos de BTS en Estadio GNP

Los shows de la banda surcoreana contarán con un escenario 360, el cual se ubicará al centro del estadio capitalino, por lo cual el mapa de boletos se dividirá de forma diferente a lo que se acostumbra, ya que no habrá espacio general. Estas son las zonas de los conciertos de BTS en CDMX:

Platino A

Platino B

Verde

Naranja A

Naranja B

Morado

PCD

Además del escenario principal, el grupo de K-Pop contará con cuatro pasarelas diagonales que abarcarán prácticamente hasta cada esquina del estadio para ofrecer cercanía a los fans, mientras que también se espera que haya pantallas gigantes en diferentes espacios del recinto.

Precios oficiales de los boletos de BTS en México

Los costos de los boletos para ver a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en el Estadio GNP en CDMX van de los 1,767 a los 17,782 pesos mexicanos, de acuerdo con la información publicada por Ticketmaster y Ocesa. Estos son los precios con cargos que tendrá cada zona del mapa:

Boletos VIP : 17,782 pesos

: 17,782 pesos Platino A : 13,330 pesos

: 13,330 pesos Platino B : 8,953 pesos

: 8,953 pesos Verde : 8,482 pesos

: 8,482 pesos Naranja A : 8,010 pesos

: 8,010 pesos Naranja B : 4,948 pesos

: 4,948 pesos Morado : 4,476 pesos

: 4,476 pesos PCD : 2,840 pesos

: 2,840 pesos Naranja C: 1,767 pesos

En su publicación, Ocesa indicó que los precios de boletos de BTS no cambiarán durante la preventa ni la venta general, por lo que los fans pueden estar tranquilos que no se aplicará la temida tarifa dinámica. Sin embargo, además de los cargos se aplicará un cobro de 50 pesos por procesamiento de orden.

¿Qué incluye el boleto VIP de BTS en México?

Los boletos VIP, que tienen un precio de 17,782 pesos, contarán con diferentes beneficios como la posibilidad de ingresar al soundcheck del grupo previo al concierto de la banda surcoreana en CDMX. Esto es lo que podrían incluir:

Boleto reservado premium

Acceso al ensayo previo al concierto

Artículo exclusivo de regalo.

Credencial y cordón VIP.

Entrada anticipada al recinto.

Oportunidad de comprar merch oficial antes del show.

Con esta información, las fans que cuenten con ARMY Membership y que hayan hecho su registro al evento en Weverse ya conocen los precios oficiales de los conciertos de BTS en México y podrán prepararse para comprar sus boletos en la preventa que iniciará este viernes 23 de enero a las 9 de la mañana.

