Precios de BTS en México 2026: ¿Cuáles Serán los Boletos Más Caros y Más Baratos? Zonas en Mapa

Luego de que se diera a conocer el mapa oficial del concierto de BTS en México como parte de su Tour 2026, los fans ya pueden saber qué boletos tendrán los precios más baratos y más caros, de acuerdo con las zonas en las que se dividirá el Estadio GNP de la CDMX.

La preventa para las tres fechas del grupo de K-Pop en la Ciudad de México se realizará este jueves 22 de enero, y si aún no sabes cómo comprar tus accesos en una nota previa ya te explicamos cuándo inicia la venta exclusiva para fans con registro, el cual cerró este domingo.

Debido al gran interés del Army mexicano por conocer los precios de los boletos de BTS en México, es importante que sepan cuáles serán las zonas con los boletos más caros y baratos para que vayan planificando cuánto deberán gastar por ver a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

Mapa del concierto de BTS en México 2026

Con la revelación del mapa, se confirmó que la banda surcoreana brindará un espectáculo en un escenario 360, el cual se ubicará al centro del estadio capitalino, eliminando el concepto del público de adelante y de atrás, de ahí que las fans contarán con buena visibilidad en casi todas las zonas del recinto.

Además del escenario principal, los conciertos de BTS en CDMX, que se realizarán el 7, 9 y 10 de mayo 2026, contarán con cuatro pasarelas diagonales que abarcarán prácticamente hasta cada esquina del estadio para ofrecer cercanía a las fans, mientras que también se espera que haya pantallas gigantes en diferentes espacios del recinto.

¿Qué boletos de BTS en México serán más caros?

De acuerdo con especialistas en las ventas de boletos de conciertos en México, la zona que tendrá los costos más altos para los conciertos de BTS en CDMX será la Platino que rodea al escenario principal, que estará dividida en ocho secciones.

La zona Platino tendrá los boletos más caros para conciertos de BTS en México. Ticketmaster

Para poder comprar los boletos de la zona Platino 1 al 8, será obligatorio adquirir el paquete VIP, el cual cuenta con diferentes beneficios entre los que destaca la posibilidad de ingresar al soundcheck del grupo previo al concierto. Esto incluye:

Boleto reservado premium

Acceso al ensayo previo al concierto

Artículo exclusivo de regalo.

Credencial y cordón VIP.

Entrada anticipada al recinto.

Oportunidad de comprar merch oficial antes del show.

¿Qué boletos de BTS serán más baratos?

Debido a que el escenario de BTS será 360, las zonas de gradas serán las que tengan los precios más económicos, especialmente los asientos que se encuentran más alejados del escenario, que son las secciones C y las Gradas Oriente que se habilitarán previo a los conciertos.

La zona Naranja C tendrá los boletos más baratos para conciertos de BTS. Ticketmaster

También se espera que la zona Naranja C del Estadio GNP cuente con los costos más accesibles, sin embargo los fans del grupo de K-Pop deben considerar que no habrá muchos boletos de esta sección por lo cual podrían ser los primeros en acabarse.

Cabe señalar que hasta el momento, Ticketmaster no ha revelado los precios oficiales para los conciertos de BTS en México, pese a la petición del Army mexicano y el exhorto de la Profeco para que se dé a conocer esta información antes del inicio de la preventa de boletos.

