¿A Qué Hora Es la Preventa de Boletos de BTS en México con Army Membership el 22 de enero 2026?

El momento de la verdad ha llegado, pues este jueves 22 de enero se realizará la preventa de boletos para los conciertos de BTS en México 2026, y para que nadie se pierda la oportunidad de comprar sus accesos, acá en N+ te decimos a qué hora inicia la primera venta exclusiva para fans con Army Membership y quiénes tendrán prioridad.

Solo una semana después de que se anunciaran las tres fechas en México en el Tour Arirang 2026, los seguidores del grupo de K-Pop tendrán la oportunidad de adquirir sus entradas y en una nota previa te dijimos cuánto costarían los boletos y cuáles serán los más caros y los más baratos en las zonas del Estadio GNP en CDMX.

Video. ¿Cuándo Viene BTS a México en 2026? Todo Sobre su Regreso a CDMX

¿Quiénes podrán comprar boletos para BTS primero?

Las fans que tendrán la posibilidad de comprar sus boletos antes que nadie para los conciertos de BTS en CDMX serán aquellas que cuenten con su Army Membership y que hayan realizado su registro al evento en la plataforma de Weverse.

Para ingresar a la preventa, los seguidores del grupo de K-Pop deben formarse en la fila virtual de Ticketmaster y una vez que accedan al sitio para comprar su boletos deberán ingresar un código que es su número de ARMY Membership de 9 dígitos, el cual comienza con BA.

Noticia relacionada. Así Será el Mapa Oficial de Concierto de BTS en México

Es importante considerar que el correo electrónico de tu cuenta de Weverse con la cual compraste la membresía de BTS debe coincidir con el correo asociado a tu cuenta de Ticketmaster, ya que de lo contrario no te dejará comprar boletos.

Video. Profeco Vigilará la Venta de Boletos para Conciertos de BTS en México

¿A qué hora inicia la preventa de boletos de BTS?

La preventa de BTS se realizará en dos fechas diferentes, la primera para los conciertos del 7 y 9 de mayo de 2026 y el segundo día para el concierto del 10 de mayo. Estos son los horarios en los que las fans con Army Membership podrán comprar sus entradas cada día:

Preventa para concierto de BTS 7 de mayo

Fecha : 22 de enero

: 22 de enero Horario de inicio : 9 de la mañana, tiempo del centro de México

: 9 de la mañana, tiempo del centro de México Link: ticketmaster.com.mx/bts-world-tour-arirang-in-mexico-ciudad-de-mexico-07-05-2026

Preventa para concierto de BTS 9 de mayo

Fecha : 22 de enero

: 22 de enero Horario de inicio : 9 de la mañana, tiempo del centro de México

: 9 de la mañana, tiempo del centro de México Link: ticketmaster.com.mx/bts-world-tour-arirang-in-mexico-ciudad-de-mexico-09-05-2026

Preventa para concierto de BTS 10 de mayo

Fecha : 23 de enero

: 23 de enero Horario de inicio : 9 de la mañana, tiempo del centro de México

: 9 de la mañana, tiempo del centro de México Link: ticketmaster.com.mx/bts-world-tour-arirang-in-mexico-ciudad-de-mexico-10-05-2026

La venta de los paquetes VIP para fans que cuentan con su Army Membership se realizará de forma simultánea a las preventas para los conciertos de BTS en México. Mientras que la venta general iniciará el 24 de enero a las 9 de la mañana.

Noticia relacionada. Atención Army: Profeco Revela Detalles de Venta de Boletos para Conciertos de BTS 2026

Es importante recalcar que no hay preventa exclusiva para algún banco en específico, por lo cual se podrá pagar con cualquier tarjeta de crédito o débito, aunque se recomienda que sean de instituciones financieras reconocidas en México.

Historias recomendadas