Preventa de BTS Cambia de Fecha y Horario en México: Este Día Salen Boletos para Conciertos

La preventa de boletos para los conciertos de BTS en México cambió de fecha y horarios, de acuerdo con un comunicado de BigHit Music, publicado en Weverse. Por ello, acá te decimos cuándo y a qué hora inicia la venta para fans con ARMY Membership.

La venta de boletos exclusiva para fans con ARMY Membership que realizaron su registro en Weverse ya no será el 22 de enero, pues se recorrió un día para el viernes 23 de enero de 2026 para los tres conciertos en el Estadio GNP en CDMX. En los siguientes horarios: