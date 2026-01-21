Nueva Marcha ARMY BTS Hoy: Hora y Zona Afectada por Movilización en CDMX este 21 de Enero 2026

¡Toma precauciones! Este miércoles 21 de enero de 2026 se anunció una nueva marcha Army BTS en calles de la Ciudad de México (CDMX), en el marco de los próximos conciertos que dará el grupo surcoreano de K-pop en la capital mexicana.

Aquí en N+ te informamos a qué hora y cuál será la zona afectada por la movilización, para que consideres rutas alternas y no se te haga tarde al realizar sus actividades diarias.

Datos clave

BTS dará una serie de conciertos en el Estadio GNP como parte de su tour 2026.

Los shows serán los días 7, 9 y 10 de mayo.

El Army, club de fans del grupo de K-pop, ha exigido información clara sobre los boletos.

Por ello, realizaron una primera marcha el lunes pasado.

Noticia relacionada: ¿A Qué Hora Es la Preventa de Boletos de BTS en México con Army Membership el 22 de enero 2026?

Video: BTS en México en 2026: el Grupo Coreano de K-Pop Se Presentará en la CDMX en Mayo

Nueva marcha ARMY BTS Hoy

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Army BTS anunció una nueva movilización en la alcaldía Cuauhtémoc.

A qué hora : A las 15:00 horas

: A las 15:00 horas Punto de salida: Estación Cuauhtémoc de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en avenida Cuauhtémoc (Eje 1 Poniente) y avenida Chapultepec, colonia Roma Norte

Estación Cuauhtémoc de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en avenida Cuauhtémoc (Eje 1 Poniente) y avenida Chapultepec, colonia Roma Norte Punto de destino: Oficina de Defensa del Consumidor Zona Centro “Leona Vicario”, en Dr. Carmona y Valle, número 11, colonia Doctores.

Noticia relacionada: Precios de BTS en México 2026: ¿Cuáles Serán los Boletos Más Caros y Más Baratos? Zonas en Mapa.

¿Cuál es la principal demanda?

Según la información de la SSC, el Army exige información clara sobre la venta de boletos para el concierto de BTS.

Específicamente, conocer los precios antes de la preventa y en rechazo de la tarifa dinámica, por lo que solicitan la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ante la falta de claridad por parte de OCESA y Ticketmaster.

Video: Profeco Vigilará la Venta de Boletos para Conciertos de BTS en México

Profeco pide información clara

Cabe señalar que, a través de un comunicado, la Profeco exhortó a la empresa promotora de entretenimiento OCESA a actuar con legalidad y que se conduzca con transparencia y veracidad con las personas interesadas en asistir a los conciertos del “BTS World Tour” en mayo en la CDMX.

Se solicita que anuncie precios, cargos y condiciones completas de la venta de los boletos.

Además, pidió que en caso de que haya precios dinámicos, se haga del conocimiento de los interesados en adquirir una entrada; así como de los paquetes VIP y qué incluyen estos.

“Debido a que se tiene conocimiento de que habrá una preventa exclusiva para fans de la agrupación, se solicitará la cantidad de boletos que serán ofrecidos a través de la venta ARMY Membership y para la venta general, respectivamente”, mencionó.

La Profeco recordó que uno de los derechos fundamentales de los consumidores es “el derecho a la información a recibir datos completos, claros y veraces sobre lo que compran, precio, características e incluso riesgos”.

Indicó que desde el anuncio de la visita de BTS a México y con corte al 18 de enero, la Profeco recibió un total de 4 mil 746 de denuncias digitales al correo denunciapublicitaria@profeco.gob.mx.



Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb