Calendarios de Registro a Nueva Credencial de Salud en México: Todos los Meses en 2026

El Gobierno de México iniciará este 2026 el registro para que la ciudadanía obtenga su credencial del Servicio Universal de Salud, la cual permitirá, entre otras cosas, identificar a la persona, su derechohabiencia y su unidad más cercana, así como vincular a un expediente médico electrónico.

De acuerdo con las autoridades, la credencialización comenzará en marzo, por lo cual aquí en N+ te presentamos los calendarios por letra de todos los meses del año, para que sepas cuándo te tocará acudir a un módulo, llevar tus documentos e iniciar el proceso para tener tu credencial.

Datos clave sobre la credencialización

El proceso de registro comenzará el 2 de marzo de 2026.

La credencial tendrá una versión impresa y una digital.

Servirá para que la población tenga garantía al derecho a la salud en las instituciones públicas, como IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE, entre otras.

Contendrá los siguientes datos: Nombre completo, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad.

Tendrá además dos códigos QR que permitirán validar la derechohabiencia y cotejar cuál es la unidad más cercana del usuario.

Agregará datos como tipo de sangre y donación de órganos.

La versión digital tendrá información sobre institución de derechohabiencia, clínica asignada, expediente clínico, etc.

¿Dónde comenzará el registro para la credencial?

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer que el proceso de registro comenzará el 2 de marzo en 14 estados y el 23 de marzo en nueve entidades más.

Explicó que se instalarán 2 mil 365 módulos en la primera etapa de credencialización en los estados federalizados, y que se contará con 9 mil 791 estaciones, es decir, el equipo de registro de huellas, fotos y todos los datos.

De acuerdo con la funcionaria, la lista de módulos se dará a conocer antes del 2 de marzo en la página de la Secretaría de Salud, pues actualmente las autoridades están trabajando en definir esos espacios que se ocuparán durante el año.

2 de marzo

Baja California Sur

Campeche

Hidalgo

Mexico

Michoacán

Nayarit

Puebla

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

Tlaxcala

Yucatán

Zacatecas

23 de marzo

Baja California

Chiapas

Ciudad de México

Colima

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Quintana Roo

Veracruz

Calendario de marzo a diciembre 2026

Montiel comentó que el registro para la credencial de salud será por letras y reveló los calendarios correspondientes de marzo a diciembre de 2026.

Añadió que, de ser necesario, la fecha se ampliará en enero del próximo año. Estos son los calendarios de registro:

Calendario de registro de credencial de salud de marzo. Foto: Secretaría del Bienestar

Calendario de registro de credencial de salud de abril. Foto: Secretaría del Bienestar

Calendario de registro de credencial de salud de mayo. Foto: Secretaría del Bienestar

Calendario de registro de credencial de salud de junio. Foto: Secretaría del Bienestar

Calendario de registro de credencial de salud de julio. Foto: Secretaría del Bienestar

Calendario de registro de credencial de salud de agosto. Foto: Secretaría del Bienestar

Calendario de registro de credencial de salud de septiembre. Foto: Secretaría del Bienestar

Calendario de registro de credencial de salud de octubre. Foto: Secretaría del Bienestar

Calendario de registro de credencial de salud de noviembre. Foto: Secretaría del Bienestar

Calendario de registro de credencial de salud de diciembre. Foto: Secretaría del Bienestar

