Credencialización del Servicio Universal de Salud: ¿Cuándo Inicia y Quiénes se Pueden Registrar?

Este 20 de enero de 2026, el Gobierno de México anunció la credencialización del Servicio Universal de Salud y dio a conocer el calendario, el proceso y los requisitos para este nuevo proceso en nuestro país.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el objetivo es que “todas las mexicanas y mexicanos tengan su credencial del Servicio Universal de Salud” gracias a un proceso de digitalización que arrancará este 2026 y continuará en los siguientes años.

Explicó que, con la credencial ―a través de un código QR que contendrá― las personas podrán acceder al servicio de salud que les corresponde, pero incluso más adelante podrán tener diversos recordatorios, por ejemplo, para los medicamentos o para agendar las citas.

“Es decir, tener digitalizado el sistema de salud; es un sueño que no solamente tiene la presidenta, sino todas las mexicanas y mexicanos para poder acceder a los servicios”, comentó.

¿Qué es la credencial del Servicio Universal de Salud?

Por su parte, el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, brindó los detalles de la credencial.

Explicó que la nueva credencial del Servicio Universal de Salud es una identificación que brindará a la población la garantía del derecho a la salud, el acceso al derecho a la salud en las instituciones públicas del Gobierno de México: IMSS, IMSSTE, IMSS-Bienestar, Servicios de Salud de PEMEX, Servicios de Salud de las Fuerzas Armadas, Institutos Nacionales de Salud, etc.

La credencial tendrá una versión tanto impresa como digital (saldrá en la aplicación a partir de abril).

Contendrá datos como: Nombre completo, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad.

Tendrá dos códigos QR que permitirán validar la derechohabiencia, y cotejar cuál es la unidad más cercana.

Agregará datos como tipo de sangre y respecto a donación de órganos.

La versión digital además tendrá información sobre institución de derechohabiencia, clínica asignada.

¿Para qué va a servir la credencial?

El funcionario de la Secretaría de Salud enlistó también las funcionalidades de la nueva credencial:

Para ayudar a identificarte y garantizar el acceso a la atención médica en las instituciones públicas de salud.

y garantizar el acceso a la atención médica en las instituciones públicas de salud. Para identificar tu derechohabiencia y tu unidad más cercana, y así saber a dónde acudir cuando se requiera atención.

y tu unidad más cercana, y así saber a dónde acudir cuando se requiera atención. Vinculará a un expediente médico electrónico con toda tu información, incluso al cambiar de derechohabiencia y domicilio: historial clínico, estudios médicos, citas de atención, recetas de medicamentos.

con toda tu información, incluso al cambiar de derechohabiencia y domicilio: historial clínico, estudios médicos, citas de atención, recetas de medicamentos. Más adelante permitirá agendar citas y saber a dónde acudir para consultas y estudios (incluso podrán ser en clínicas donde la persona se encuentre más cerca, por ejemplo, su lugar de trabajo.

y saber a dónde acudir para consultas y estudios (incluso podrán ser en clínicas donde la persona se encuentre más cerca, por ejemplo, su lugar de trabajo. Facilitará el intercambio de información y el intercambio de servicios, para garantizar la atención como un servicio de salud universal

¿Cuándo inicia y quién se puede registrar?

De acuerdo con Clark, el proceso de registro iniciará en marzo. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer que se registrará a toda la población en México, incluidos niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

32 estados

2 mil 478 municipios

Federalizados: 98 millones 582 mil 570

No federalizados: 35 millones 824 mil 688

Total: 134 millones 407 mil 258

Para ello se instalarán 2 mil 365 módulos en la primera etapa de credencialización en los estados federalizados, donde participarán 14 mil personas de la Secretaría del Bienestar.

Se contará con 9 mil 791 estaciones, es decir, el equipo de registro de huellas, fotos y todos los datos.

¿Qué se tiene que llevar para el registro?

Mayores de edad

Identificación oficial con fotografía y CURP

Comprobante de domicilio legible

Menores de edad

Acta de nacimiento con CURP

Comprobante de domicilio

Identificación del padre, madre o tutor del menor, con CURP

Proceso para el registro

Revisión de documentos.

Se recaba la firma de consentimiento de la persona dueña de los datos y número de contacto

Toma de fotografía y huellas.

Posteriormente, la persona recibirá una notificación vía SMS/llamada 079 para recoger la credencial impresa.

Se acudirá por la credencial impresa 6 semanas después del registro en el módulo, con ella se podrá descargar la versión digital.

Calendario de estados donde iniciará la credencialización

La funcionaria además indicó que el registro iniciará el 2 de marzo en 14 estados y continuará el 23 de marzo en otras 9 entidades:

2 de marzo

Baja California Sur Campeche Hidalgo Mexico Michoacán Nayarit Puebla San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tamaulipas Tlaxcala Yucatán Zacatecas

23 de marzo

Baja California Chiapas Ciudad de México Colima Guerrero Morelos Oaxaca Quintana Roo Veracruz

Calendario de registro de marzo a mayo 2026

Calendario de registro de credencial de salud de marzo. Foto: Secretaría del Bienestar

Calendario de registro de credencial de salud de abril. Foto: Secretaría del Bienestar

Calendario de registro de credencial de salud de mayo. Foto: Secretaría del Bienestar

