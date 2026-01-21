Chef Mexicano Prepara Alimentos para Trump en 2015 y 10 Años Después su Gobierno lo Deporta

En este primer año de Trump son miles las historias de deportados que se han retratado.

Esta es la del chef mexicano Erick Flores, quien vivió más de 20 años en Nueva York e incluso llegó a cocinarle a Donald Trump.

A finales del año pasado fue deportado a México donde ahora busca comenzar de nuevo en la Ciudad de México.

Paradojas de la vida: en el 2015 me tocó prepararle su comida a Donald Trump y diez años después, 2025 su gobierno me deporta

Erick vivió más de 20 años en Nueva York, Estados Unidos. A inicios de noviembre de 2025 fue detenido por agentes de ICE en calles de New Jersey y deportado a México días después junto con 119 personas.

Con él trajo recuerdos de toda una vida que construyó como chef y corredor en la Unión Americana.

Mi primer maratón fue en el 2006. Corrí 18 maratones en la ciudad de NY, corrí en New Jersey, Filadelfia, Boston, Chicago. Posteriormente, conozco al papá de uno de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y creamos el equipo de corredores y le pusimos ‘Running for Ayotzinapa’

Erick Flores, narró cómo fue que le preparó un alimento a Donald Trump 10 años antes de que fuera deportado.

Viví más de 20 años en la ciudad de NY. Era yo cocinero, llegué hasta la posición de sous chef. En 2015, en las oficinas de Martha Stewart, nosotros teníamos un estanquillo. Mi sorpresa es que llegó Donald Trump y le dice: ‘A ver qué le pueden ofrecer a mi amigo’ y pues yo le hice una ensalada que se llama ‘Gnocchi Salad’. Las ironías de la vida, ¿No? Le hice su ensalada a Donald Trump y ahora me deportó

La primera semana de noviembre de 2025, Erick fue arrestado por agentes de ICE en New Jersey.

Iba yo caminando por una zona ahí en New Jersey que se llama Elizabeth. Se me paró una camioneta blanca, se bajó una persona y pues me arrestó. Empieza el shock emocional de qué va a pasar desde mi detención hasta que me deporten. Me trasladaron al estado de Texas y ahí visité 3 centros de detención de ICE, incluido migración y la cárcel del condado. Por las formas burocráticas que está manejando ahorita ICE en total estuve una semana y media casi preso. Me quitaron todas mis cosas, todo le quitan a uno. Nos deportan a las 22:45 de la noche. Éramos alrededor de 120 deportados. Incertidumbre porque finalmente uno va a llegar a su país y no sabes lo que te depara ¿No?

Retoma su vida en México

El 14 de noviembre de 2025 fue deportado a México y recibido por la organización New Comienzos, que ayuda a connacionales a retomar su vida en México.

Aquí veo un futuro más sólido, más estable, aparte que la organización me está orientando jurídicamente y todo esto. Igual voy a retomar mis carreras de atletismo, es cambiar nada más los nombres, las calles de Nueva York por las calles de ‘Neza York’. Ya cerré mi ciclo. Estados Unidos me dio mucho, yo le di mucho a Estados Unidos incluido mi salud y pues estamos a mano

Con información de Ana María Islas

