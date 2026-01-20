Balacera en Zona Habitacional de Tlatelolco Deja Dos Heridos Hoy 20 de Enero 2026

Una balacera en Tlatelolco hoy 20 de enero de 2026 provocó una fuerte movilización policiaca en inmediaciones de la zona habitacional ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX; esto pasó.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando los servicios de emergencia fueron alertados por detonaciones de arma de fuego cerca del Eje 2 Norte y el Eje Central, así como de la avenida Insurgentes. Se sabe que hay dos personas lesionadas.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al sitio para verificar la situación y en el lugar atendieron a un joven con lesiones por impacto de bala, una en el fémur y otra en el abdomen. Durante las labores de emergencia, un policía cayó y se lastimó un tobillo.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Video: Balacera Hoy en Tlatelolco: Agresión a Balazos Deja a Joven Lesionado en CDMX, ¿Qué Pasó?

¿Qué se sabe de la balacera en Tlatelolco hoy 20 de enero?

Luego de atender la emergencia, la zona ubicada entre las unidades habitacionales y un área deportiva, fueron acordonadas por las autoridades. Hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión armada, no obstante, la SSC ya implementó un operativo para dar con las personas responsables.

Debido a la movilización policiaca, los vecinos se alarmaron y entraron en pánico, ya que no sabían lo que ocurría.

EPP