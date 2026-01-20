FGR Investiga Red Relacionada con Tráfico de Armas y Narcotráfico, Vinculada a Carlos Torres

N+ Focus, la unidad de periodismo de investigación, revela que la Fiscalía General de la República investiga una red relacionada con el tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero de la que presuntamente forma parte Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

Cártel de Los Rusos

De acuerdo con una denuncia presentada en la Fiscalía en materia de Delincuencia Organizada el 11 de junio de 2025, Carlos Torres recibía 150 mil dólares mensuales por parte de Pedro Ariel Mendivil García, exsecretario de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali, para permitir que el Cártel de Los Rusos, una facción del Cártel de Sinaloa, pudiera operar en el estado.

La carpeta de investigación, a la que N+ Focus tuvo acceso, señala a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos, como presunto líder de la red, donde dirigía las operaciones administrativas de fondos ilícitos a través de empresas y de apoyo a campañas políticas en México.

Así operaba la red de Carlos Torres, según la denuncia

Según la denuncia, Carlos Torres y su red realizaban extorsiones deteniendo mercancías o envíos exigiendo sumas millonarias para su liberación en aduanas del estado. Este dinero lo enviaban a Ulises Ramírez Loya, notario en la entidad. También se les señala por tráfico de armas, dinero y drogas.

La denuncia apunta a que el producto de sus actividades ilegales fue invertido en bienes raíces en Estados Unidos.

Carlos Torres era coordinador de proyectos estratégicos del Gobierno del estado, cargo honorario que dejó el 3 de junio de 2025, en medio de los señalamientos sobre su investigación.

Entre 2016 y 2019, Torres fue diputado en el Congreso de Baja California, 10 años antes fue candidato a presidente municipal de Tijuana por el PAN, delegado de Desarrollo Social en el estado y previo a ello diputado federal por representación proporcional por el mismo partido.

Un mes antes le revocaron su visa americana

Un mes antes de la denuncia, Carlos Torres anunció la revocación de su visa americana por parte del gobierno de Estados Unidos. La semana anterior se le habría cancelado la tarjeta Sentri, un pase de viajero confiable que permite agilizar los cruces fronterizos.

Entre los nombres mencionados en la carpeta como sujetos de investigación se encuentran altos funcionarios del SAT y Aduanas en la entidad, presidentes municipales y mandos de municipios del estado. Entre ellos, Gustavo Santos Hernández, director del SAT en el estado, Juan Manuel Quiñonez Espinosa, director de Auditoría y Omar Vicente Franco, director de auditoría de comercio exterior.

Además, aparecen también Armando Ayala Robles, expresidente municipal de Ensenada y actual senador de la República, Arnulfo Guerrero León, secretario de gobierno de Tijuana.

Desde el 29 de octubre, los funcionarios investigados han sido citados a comparecer.

