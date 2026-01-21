Ya Viene Pago de Mujeres con Bienestar 2026: ¿Cómo Saber si Recibiré Apoyo? Así Checas Estatus

El año recién empieza y el programa de Mujeres con Bienestar trae actualizaciones en 2026, pues además del registro presencial ya se viene el primer pago del año en el Edomex, y para todas las personas que quieren saber si van a cobrar el apoyo económico de 2,500 pesos en este año, acá te decimos cómo checar tu estatus de forma sencilla.

Luego de darse a conocer el nuevo rango de edad, en una nota ya te dijimos si habrá registro de Mujeres con Bienestar 2026 para personas de 18 a 59 años de edad y cómo inscribirte al programa social del Estado de México con tu folio.

Video: Pueden Quitarme Mi Dinero si No lo Saco de Mi Tarjeta del Bienestar

¿Cómo checar estatus de Mujeres con Bienestar 2026?

La forma más fácil de saber si sigues o no dentro del programa social en el Edomex es checar cuántos depósitos has recibido desde que recibiste tu Tarjeta Mujeres con Bienestar. Es importante recordar que la permanencia es de uno a dos año. De cualquier modo, las personas que aún cobrarán el bimestre de enero-febrero 2026 son las siguientes:

Beneficiarias que viven en zonas rurales , aún no cumplen dos años dentro del programa o todavía no cobran 12 depósitos.

, dentro del programa o todavía no cobran 12 depósitos. Mujeres que viven en zonas urbanas, aún no cumplen un año dentro del programa social o todavía no cobran seis pagos completos.

Nota relacionada: Mujeres con Bienestar 2026 No Dará Aumento, Pero Así te Registras al Apoyo de $3,000 en Tarjeta

Una tercera forma de conocer tu permanencia en el programa social del Estado de México, es marcar al número de teléfono 55 9370 0924. Recuerda ser paciente, pues la línea puede llegar a estar saturada por alta demanda.

Video: Dafne Evelin: Familia Exige Justicia por su Feminicidio en Edomex: "No Se Merecía Esto"

¿Cuándo es el primer pago de Mujeres con Bienestar 2026?

El primer depósito del año llegará a lo largo del mes de febrero. Por ahora, el titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, aún no da a conocer las fechas oficiales del pago de Mujeres con Bienestar correspondiente al bimestre de enero-febrero 2026.

Nota relacionada: ¿Habrá Registro a Pensión Bienestar en Febrero 2026? Mujeres y Hombres con Prioridad de Entrada

Con toda esta información las beneficiarias de Mujeres con Bienestar ya saben cómo checar su estatus en el programa para este 2026. De cualquier modo, te recomendamos no tirar tu tarjeta de pago, por cualquier cosa, al menos hasta que confirmes si sigues dentro del programa o ya fuiste dada de baja en el Edomex.

Historias recomendadas: