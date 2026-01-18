¿Dónde Abrirá Registro la Pensión Hombres y Mujeres 30 a 64 Años 2026? Así Pides Apoyo de $3,30
Checa en qué estados se abrirá el registro de la Pensión Hombres y Mujeres Bienestar de 30 a 64 años en este 2026 y lo que necesitas para recibir el apoyo
Muchas personas están a la espera del próximo registro de la Pensión Hombres y Mujeres Bienestar de 30 a 64 años de edad, por tal motivo acá te aclaramos un poco las dudas y te decimos dónde abrirán inscripciones en 2026 y cómo se va a poder solicitar el apoyo de 3,300 pesos.
Para informar a toda la gente que está interesada en el programa social, en una nota ya te dijimos cuántos registros de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años habrá en 2026 y cuándo. Además, también te contamos qué piden y si la inscripción será en febrero al apoyo económico que da un pago bimestral de 3,300 pesos, en una y en hasta seis ocasiones en el año.
¿Dónde será el registro de la Pensión Hombres y Mujeres Bienestar de 30 a 64 años en 2026?
El registro de la pensión de 30 a 64 años se realizará en los módulos del Bienestar de alguno de los siguientes estados de México, que cuentan con convenio para entregar el apoyo a personas con discapacidad permanente menores de 65 años de edad:
- Baja California.
- Baja California Sur.
- Campeche.
- Chiapas
- Colima.
- Ciudad de México.
- Estado de México.
- Guerrero.
- Hidalgo.
- Michoacán
- Morelos.
- Nayarit.
- Oaxaca.
- Puebla.
- Quintana Roo.
- San Luis Potosí.
- Sinaloa.
- Sonora.
- Tabasco.
- Tamaulipas.
- Tlaxcala.
- Veracruz.
- Yucatán.
- Zacatecas.
En los estados sin convenio, la Pensión Bienestar 30 a 64 años solamente la pueden pedir personas que vivan en municipios o localidades indígenas, son afromexicanas o habitan en lugares con alto o muy alto grado de marginación.
¿Cómo pedir el apoyo de 3,300 de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años?
Los aspirantes a recibir el programa Bienestar de 30 a 64 años deben acudir a su módulo del Bienestar en las fechas de registro que de a conocer en su momento la Secretaría del Bienestar o su titular, Ariadna Montiel Reyes. Para hacer la inscripción hay que cumplir los requisitos y tener los siguientes documentos:
- Tener menos de 65 años de edad.
- Presentar alguna discapacidad permanente y que sea comprobatoria.
- Vivir en una de las entidades que entregan el apoyo a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años de edad.
- Vivir en municipios o localidades indígenas o lugares con alto o muy alto grado de marginación para el apoyo de 30 a 64 años.
- Acta de nacimiento en original y copia.
- Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).
- Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.
- Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).
- Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.
Con toda esta información ya solo falta que se den a conocer las fechas oficiales de registro de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años en este 2026, donde hombres y mujeres pueden cobrar hasta 19,800 pesos en un año.
