¿Dónde Abrirá Registro la Pensión Hombres y Mujeres 30 a 64 Años 2026? Así Pides Apoyo de $3,30

Muchas personas están a la espera del próximo registro de la Pensión Hombres y Mujeres Bienestar de 30 a 64 años de edad, por tal motivo acá te aclaramos un poco las dudas y te decimos dónde abrirán inscripciones en 2026 y cómo se va a poder solicitar el apoyo de 3,300 pesos.

Para informar a toda la gente que está interesada en el programa social, en una nota ya te dijimos cuántos registros de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años habrá en 2026 y cuándo. Además, también te contamos qué piden y si la inscripción será en febrero al apoyo económico que da un pago bimestral de 3,300 pesos, en una y en hasta seis ocasiones en el año.

¿Dónde será el registro de la Pensión Hombres y Mujeres Bienestar de 30 a 64 años en 2026?

El registro de la pensión de 30 a 64 años se realizará en los módulos del Bienestar de alguno de los siguientes estados de México, que cuentan con convenio para entregar el apoyo a personas con discapacidad permanente menores de 65 años de edad:

Baja California. Baja California Sur. Campeche. Chiapas Colima. Ciudad de México. Estado de México. Guerrero. Hidalgo. Michoacán Morelos. Nayarit. Oaxaca. Puebla. Quintana Roo. San Luis Potosí. Sinaloa. Sonora. Tabasco. Tamaulipas. Tlaxcala. Veracruz. Yucatán. Zacatecas.

En los estados sin convenio, la Pensión Bienestar 30 a 64 años solamente la pueden pedir personas que vivan en municipios o localidades indígenas, son afromexicanas o habitan en lugares con alto o muy alto grado de marginación.

¿Cómo pedir el apoyo de 3,300 de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años?

Los aspirantes a recibir el programa Bienestar de 30 a 64 años deben acudir a su módulo del Bienestar en las fechas de registro que de a conocer en su momento la Secretaría del Bienestar o su titular, Ariadna Montiel Reyes. Para hacer la inscripción hay que cumplir los requisitos y tener los siguientes documentos:

Tener menos de 65 años de edad.

Presentar alguna discapacidad permanente y que sea comprobatoria.

Vivir en una de las entidades que entregan el apoyo a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años de edad.

Vivir en municipios o localidades indígenas o lugares con alto o muy alto grado de marginación para el apoyo de 30 a 64 años.

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

Con toda esta información ya solo falta que se den a conocer las fechas oficiales de registro de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años en este 2026, donde hombres y mujeres pueden cobrar hasta 19,800 pesos en un año.

