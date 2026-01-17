Pensión de 30 a 64 Años: ¿Quiénes Cobran el Lunes 19 y 26 de Enero 2026? Lista de Apellidos

La Secretaría del Bienestar dio a conocer las fechas de pagos de la Pensión Bienestar correspondiente al primer bimestre del año. En N+ te damos a conocer quiénes son las personas que cobran la pensión de 30 a 64 años el lunes 19 y 26 de enero 2026, con la lista de letras y apellidos.

Como este mes se realizan depósitos de diversos programas sociales, te hemos dado a conocer las fechas de dispersión para las mujeres de 60 a 64 años, así como el registro que se aproxima para las distintas poblaciones.

Video: Claudia Sheinbaum Encabezó Programa Pensiones del Bienestar en Petatlán, Guerrero

¿Qué letras cobran la Pensión de 30 a 64 años el lunes 19 y 26 de enero 2026?

El apoyo de 30 a 64 años lo otorga la Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad. Las y los beneficiarios que reciben el apoyo de $3,300 pesos son de los siguientes estados:

Baja California.

Baja California Sur.

Campeche.

Chiapas

Colima.

Ciudad de México.

Estado de México.

Guerrero.

Hidalgo.

Michoacán

Morelos.

Nayarit.

Oaxaca.

Puebla.

Quintana Roo.

San Luis Potosí.

Sinaloa.

Sonora.

Tabasco.

Tamaulipas.

Tlaxcala.

Veracruz.

Yucatán.

Zacatecas.

En los estados sin convenio, la Pensión Bienestar de 30 a 64 años la pueden pedir personas que vivan en municipios o localidades indígenas, son afromexicanas o habitan en lugares con alto o muy alto grado de marginación.

Para este lunes 19 de enero 2026, cobran el apoyo las personas que su primer apellido inicia con la letra M.

Por otro lado, para el lunes 26 de enero 2026 reciben su depósito las y los beneficiarios que su primer apellido empieza con la letra S.

Nota relacionada: Las 4 Formas de Cobrar tu Pensión Bienestar en 2026: ¿Cómo Puedes Usar tu Apoyo con la Tarjeta?

¿Qué apellidos cobran su pago el lunes?

Te compartimos ejemplos de los apellidos más populares en México que reciben su pago los lunes 19 y 26 de enero:

19 de enero 2026: letra M

Martínez

Mendoza

Morales

Martínez

Mora

Medina

Molina

Montes

Magaña

Márquez

Méndez

Maya

Murillo

Macias

Macías

Mejía

Montoya

Madero

Mata

Munguía

Mojica

Mártir

Mancilla

Mendoza

Matachana

Mijares

Madrigal

Maqueda

Mártires

Mares

26 de enero 2026: letra S

Sánchez

Santos

Sosa

Suárez

Salazar

Serrano

Sandoval

Soto

Silva

Solís

Sepúlveda

Santana

Salgado

Sierra

Sarmiento

Saavedra

Soriano

Salinas

Segura

Santiago

Sánchez de la Vega

Saucedo

Sáenz

Samaniego

Sotomayor

Historias recomendadas:

Calendario Becas Benito Juárez 2026: ¿Cuándo Cae el Primer Pago y Quiénes Cobran Primero?

Entrega de Tarjetas Beca Rita Cetina de 19 a 22 de Enero: Lista de Escuelas que Dan y Qué Llevar

¿Habrá Registro a Pensión Bienestar en Febrero 2026? Mujeres y Hombres con Prioridad de Entrada

DMZ