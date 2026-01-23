Canadá en Alerta por el Frío Extremo: Temperatura Desciende hasta los -50 Grados

Canadá enfrenta una ola de frío extremo que ha llevado los termómetros hasta los -50 grados centígrados. Según alertó el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá (ECCC, por sus siglas en inglés), la masa de aire ártico que se desplaza por Norteamérica ha afectado principalmente al oeste del país.

Canadá alcanza los 50 grados bajo cero

El pasado jueves 22 de enero, la provincia de Alberta, ubicada al noroeste de Canadá, registró temperaturas hasta -50 grados centígrados. Ante temperaturas tan bajas, la vida cotidiana se suspende: las escuelas cierra y una caminata se convierte en un reto, incluso con la ropa adecuada.

Por desgracia, las autoridades de Canadá advierten que el frío continuará durante el fin de semana. Zonas del noroeste de Ontario, Nunavut, al norte del país, y la mayor parte de las provincias de Saskatchewan y Manitoba se mantienen bajo alerta naranja por frío extremo.

En Manitoba, por ejemplo, la sensación térmica oscilará durante el fin de semana entre los -45 y los -50 grados centígrados.

Los riesgos de la congelación

Al respecto, el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático ha advertido que la piel expuesta puede congelarse en cuestión de minutos.

Además, las autoridades han pedido a los ciudadanos que tengan suministros de emergencia consigo y que aquellos que trabajen al aire libre tengan descansos para calentarse:

Mantenga suministros de emergencia en su vehículo, como mantas adicionales y cables de arranque.

Las autoridades sanitarias de Alberta explican que la congelación de la piel y los tejidos subcutáneos puede ocurrir a partir de los 0 grados. La temperatura, la humedad y el tiempo de exposición influirán en la gravedad de la congelación.

Cabe señalar que la congelación es más probable en pies, manos, orejas, nariz y cara. Las autoridades también advierten que los hombres pueden sufrir congelación en los genitales si no visten adecuadamente.

