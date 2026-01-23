Tamaulipas en Alerta por Tormenta Invernal y los Frentes Fríos 30 y 31

Protección Civil Tamaulipas informó que una masa de aire ártico ingresará de manera paulatina al estado entre el sábado y el domingo, con efectos variables según la región, lo que provocará un descenso moderado a fuerte en las temperaturas.

De acuerdo con el pronóstico, este sistema estará acompañado de lloviznas aisladas, así como de un evento “Norte” de intensidad fuerte, con ráfagas de viento estimadas entre los 45 y 65 kilómetros por hora.

Protección Civil en Tamaulipas Prevé Probabilidad de Heladas

Asimismo, se prevé la probabilidad de heladas durante el amanecer del lunes y martes, principalmente en zonas vulnerables, por lo que se exhorta a la población a tomar precauciones, especialmente con adultos mayores, menores de edad y personas en situación de riesgo.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos y actualizaciones oficiales, así como seguir las indicaciones de Protección Civil ante las condiciones meteorológicas adversas.

Protección Civil de Nuevo Laredo Recomienda Aislar Tuberías Ante Temperaturas Cercanas a 0 °C

Ante la llegada de bajas temperaturas, con valores cercanos a 0 °C o incluso negativos, autoridades de Protección Civil en en Nuevo Laredo exhortaron a la población a tomar medidas preventivas para proteger las tuberías expuestas, ya que el congelamiento del agua puede provocar rupturas o fugas que suelen detectarse hasta que el clima vuelve a ser templado.

Emite Protección Civil Recomendaciones Ante Llegada de Tormenta Invernal al Norte de Tamaulipas

Se recomienda identificar tuberías ubicadas en patios, cocheras, techos o muros exteriores y aislarlas adecuadamente utilizando materiales como espuma, hule, trapos secos, cartón u otros aislantes, asegurándolos correctamente para evitar que el viento los retire. Es importante mantener el aislamiento seco, pues la humedad reduce su efectividad.

