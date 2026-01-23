Alerta por Histórica Tormenta Invernal en EUA y Canadá: Nevadas y Frío Alcanzarán México

Estados Unidos y Canadá están en alerta por la inminente llegada de una histórica tormenta invernal que azotará el norte del continente americano en las próximas horas; las nevadas y el frío también alcanzarán a llegar a México.

En la conferencia mañanera de hoy, 23 de enero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la tormenta invernal impactará en varios estados del norte de la República mexicana y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitirá una serie de recomendaciones para la población.

Desde que se anunció este frente invernal en Texas, y en el norte de México también va afectar, tomaron una serie de medidas de contingencia y va informar hoy la Comisión Federal de Electricidad de recomendaciones a la población y del plan de contingencia que se tiene.

La mandataria agregó que “mas bien la afectación tiene que ver con que la mayor parte del gas que consumimos viene de Texas y puede haber, primero, un aumento de los precios (…) y por otro lado la posibilidad de que hubiera menos disposición de gas natural, como ocurrió hace algunos años en el país".

CFE informa acciones estratégicas ante tormenta invernal

Ante las previsiones del clima que pueden afectar parte del norte de nuestro país, estamos trabajando de la mano con @CFEmx para minimizar riesgos operativos y coordinar acciones que aseguren la continuidad del suministro eléctrico.

