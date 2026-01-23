Trágico Accidente en la México-Pachuca Hoy Deja Varios Muertos: ¿Qué Pasó en Ecatepec?
El fatal accidente ocurrió a la altura del kilometro 17, en la zona de San Pedro Xalostoc, en Ecatepec
Un trágico accidente ocurrió la madrugada de hoy, 23 de enero de 2026, en la Autopista México-Pachuca, con saldo de dos personas muertas.
Se registró un choque múltiple y volcadura en el kilómetro 17 de la autopista México-Pachuca; el saldo es de dos hombres fallecidos. El accidente ocasiona caos vehicular rumbo a la Ciudad de México.— NMás (@nmas) January 23, 2026
De acuerdo con los primeros reportes, dos autos se vieron involucrados en un choque y volcadura.
Las personas que fallecieron eran dos hombres, de 17 y 41 años de edad.
Información en desarrollo…
