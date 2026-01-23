Inicio Estado de México Trágico Accidente en la México-Pachuca Hoy Deja Varios Muertos: ¿Qué Pasó en Ecatepec?

Trágico Accidente en la México-Pachuca Hoy Deja Varios Muertos: ¿Qué Pasó en Ecatepec?

El fatal accidente ocurrió a la altura del kilometro 17, en la zona de San Pedro Xalostoc, en Ecatepec

Un trágico accidente ocurrió la madrugada de hoy, 23 de enero de 2026, en la Autopista México-Pachuca, con saldo de dos personas muertas.

El fatal accidente ocurrió a la altura del kilometro 17, en la zona de San Pedro Xalostoc, en Ecatepec.

De acuerdo con los primeros reportes, dos autos se vieron involucrados en un choque y volcadura.

Las personas que fallecieron eran dos hombres, de 17 y 41 años de edad.

Información en desarrollo… 

