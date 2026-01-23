¿Hay Bloqueos o Cierres en Carreteras Hoy? Autopistas con Afectaciones este 23 de Enero 2026
N+
Conoce aquí todos los detalles sobre la circulación en autopistas de México, para que puedas tomar las previsiones necesarias para tus traslados
COMPARTE:
¡Toma precauciones! Este viernes 23 de enero de 2026 se registran cierres en varias carreteras y autopistas de México, por lo que aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades para que consideres rutas alternas y no se te haga tarde al realizar tus actividades.
Además, puedes seguir todos los canales de N+ para conocer la situación específica de vialidades como la autopista México-Querétaro, así como otras calles y avenidas y la situación del transporte público de la Ciudad de México (CDMX).
Noticia relacionada: Trágico Accidente en la México-Pachuca Hoy Deja Varios Muertos: ¿Qué Pasó en Ecatepec?
Lista de carreteras afectadas hoy, 23 de enero
De acuerdo con la Guardia Nacional carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), hay carreteras y autopistas de México afectadas este 23 de enero, debido a accidentes o presencia de personas y situaciones climatológicas, entre otras:
- 05:44 horas: En Oaxaca, continúa cierre total de circulación por presencia de personas, cerca del km 036+100 de la carretera Tuxtepec-Oaxaca. Se habilitó la vialidad sobre calles aledañas.
- 06:08 horas: Cierre parcial de la circulación en la autopista Querétaro-Irapuato, km 71, dirección Querétaro, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).
- 06:17 horas: En el Estado de México, accidente vial en el kilómetro 17 de la autopista México-Pachuca, en la zona de San Pedro Xalostoc, en Ecatepec.
- 06:43 horas: En la autopista México-Querétaro, carga vehicular en ambos sentidos de la plaza de cobro de Tepotzotlán, sin reporte de incidentes.
Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- TikTok Cierra Acuerdo Que le Permitirá Seguir Operando en EUA; Así Será Nueva Empresa Conjunta.
- Se Viraliza Video de Papás que Cargan a sus Bebés con Tanques de Oxígeno; Redes se Solidarizan.
- Albergues en CDMX Ofrecen a Quienes lo Necesitan ante las Bajas Temperaturas Dónde Dormir.
Con información de N+.
spb.