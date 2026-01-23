¿Hay Bloqueos o Cierres en Carreteras Hoy? Autopistas con Afectaciones este 23 de Enero 2026

¡Toma precauciones! Este viernes 23 de enero de 2026 se registran cierres en varias carreteras y autopistas de México, por lo que aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades para que consideres rutas alternas y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Además, puedes seguir todos los canales de N+ para conocer la situación específica de vialidades como la autopista México-Querétaro, así como otras calles y avenidas y la situación del transporte público de la Ciudad de México (CDMX).

Lista de carreteras afectadas hoy, 23 de enero

De acuerdo con la Guardia Nacional carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), hay carreteras y autopistas de México afectadas este 23 de enero, debido a accidentes o presencia de personas y situaciones climatológicas, entre otras:

05:44 horas : En Oaxaca, continúa cierre total de circulación por presencia de personas , cerca del km 036+100 de la carretera Tuxtepec-Oaxaca. Se habilitó la vialidad sobre calles aledañas.

: En Oaxaca, continúa cierre total de circulación por , cerca del km 036+100 de la carretera Tuxtepec-Oaxaca. Se habilitó la vialidad sobre calles aledañas. 06:08 horas : Cierre parcial de la circulación en la autopista Querétaro-Irapuato, km 71, dirección Querétaro, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada ).

: Cierre parcial de la circulación en la autopista Querétaro-Irapuato, km 71, dirección Querétaro, por atención de accidente (maniobras para el retiro de ). 06:17 horas: En el Estado de México, accidente vial en el kilómetro 17 de la autopista México-Pachuca, en la zona de San Pedro Xalostoc, en Ecatepec.

En el Estado de México, en el kilómetro 17 de la autopista México-Pachuca, en la zona de San Pedro Xalostoc, en Ecatepec. 06:43 horas: En la autopista México-Querétaro, carga vehicular en ambos sentidos de la plaza de cobro de Tepotzotlán, sin reporte de incidentes.

