¿Hay Bloqueos o Cierres en Carreteras Hoy? Autopistas con Afectaciones este 23 de Enero 2026

Conoce aquí todos los detalles sobre la circulación en autopistas de México, para que puedas tomar las previsiones necesarias para tus traslados

Accidente en el Estado de México el 22 de enero de 2026. Foto: X @GN_Carreteras

¡Toma precauciones! Este viernes 23 de enero de 2026 se registran cierres en varias carreteras y autopistas de México, por lo que aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades para que consideres rutas alternas y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Además, puedes seguir todos los canales de N+ para conocer la situación específica de vialidades como la autopista México-Querétaro, así como otras calles y avenidas y la situación del transporte público de la Ciudad de México (CDMX).

Noticia relacionada: Trágico Accidente en la México-Pachuca Hoy Deja Varios Muertos: ¿Qué Pasó en Ecatepec?

Lista de carreteras afectadas hoy, 23 de enero

De acuerdo con la Guardia Nacional carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), hay carreteras y autopistas de México afectadas este 23 de enero, debido a accidentes o presencia de personas y situaciones climatológicas, entre otras:

  • 05:44 horas: En Oaxaca, continúa cierre total de circulación por presencia de personas, cerca del km 036+100 de la carretera Tuxtepec-Oaxaca. Se habilitó la vialidad sobre calles aledañas.
  • 06:08 horas: Cierre parcial de la circulación en la autopista Querétaro-Irapuato, km 71, dirección Querétaro, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). 
  • 06:17 horas: En el Estado de México, accidente vial en el kilómetro 17 de la autopista México-Pachuca, en la zona de San Pedro Xalostoc, en Ecatepec.
  • 06:43 horas: En la autopista México-Querétaro, carga vehicular en ambos sentidos de la plaza de cobro de Tepotzotlán, sin reporte de incidentes.

