TikTok Cierra Acuerdo Que le Permitirá Seguir Operando en EUA; Así Será Nueva Empresa Conjunta

La matriz china de TikTok, ByteDance, anunció que vendió hoy jueves 22 de enero de 2026 la mayoría de sus operaciones en Estados Unidos a inversores no chinos para evitar una prohibición y reducir supuestos riesgos de seguridad nacional.

Video relacionado: Acuerdo TikTok en EU Prevé Junta Directiva con Mayoría de Estadounidenses

¿Quiénes son los nuevos propietarios de TikTok?

Entre los nuevos propietarios de TikTok destacan Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell, que controlarán más del 80 % de la nueva entidad, asegurando la continuidad de la popular aplicación en Estados Unidos, de acuerdo con la matriz.

Video. "Yo Salvé TikTok, Así que Me Deben Una": Trump en su Primer Video en la Red Social

¿TikTok pone fin a disputa legal en EUA?

La operación de TikTok se negoció durante más de un año y pone fin a una disputa legal que se prolongó seis años en Estados Unidos.

Desde 2019, TikTok enfrentó intentos de bloqueo por parte de legisladores, universidades, el Ejército y la Casa Blanca, en medio de la tensión tecnológica y comercial entre Estados Unidos y China. La aplicación había sido objeto de amenazas de prohibición y un apagón temporal de 14 horas.

La venta había sido adelantada el 18 de diciembre de 2025 y resaltando que las tres entidades contarán con 45% de las participaciones, mientras que en torno a un 33% estará en manos de filiales de los principales inversores detrás de ByteDance, que mantendría el control de aproximadamente 18% de accionistas restante.

Usuarios e influencers organizaron protestas y campañas, durante el largo limbo legal, para mantener activa la plataforma, que cuenta con más de 200 millones de usuarios en Estados Unidos, convirtiéndose en un terreno clave de la disputa entre ambas potencias.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI